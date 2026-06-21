我是廣告 請繼續往下閱讀

今天天氣：全台晴到多雲 高溫飆破35度

▲下周三前各地高溫普遍落在32至36度，下周四、下周五雲量增加的情況下，降到31至34度。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：體感更炎熱 午後山區有雷雨

▲下周三前，全台天氣都是晴到多雲，下周四、下周五水氣增加，南台灣全天有不定時局部短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署）

一周天氣：米克拉颱風路徑大轉彎 下周四最接近台灣

中央氣象署表示，米克拉颱風昨（20）日生成，距離台灣還有1500公里以上，下周一前（6月22日）路徑往西北，增強為中颱機率高；下周二（6月23日）路徑開始往北轉彎，下周四（6月25日）最接近台灣。此外，下周三（6月24日）前各地高溫上看36度，下周四、五受颱風外圍及水氣增加影響，南部有局部短暫陣雨，高溫略降至31至34度。6月21日今天的天氣，氣象署指出，太平洋高壓影響下，各地晴到多雲，高溫炎熱，只有在山區有午後零星短暫雷陣雨，各地高溫普遍達到32至35度，尤其大臺北、中南部內陸及花東縱谷局部溫度會再更高一些，各地清晨低溫約23至26度。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東、澎湖北部、中部、高屏、馬祖、金門環境部提及，環境風場為西南風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。6月22日明天的天氣，太平洋高壓影響下，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，尤其在大臺北盆地、中南部內陸地區及花東縱谷，感受上會更熱一些，而各山區在中午過後有零星短暫雷陣雨。氣象署提醒，今年第7號颱風米克拉，下周一前會受到太平洋高壓導引，路徑主要朝西北西接近菲律賓東北方海面，這段時間環境條件有利颱風發展，強度提升至中度颱風的機率相當高，半徑也會稍微擴大。下周二開始，太平洋高壓勢力減弱，導致米克拉颱風出現北轉，預計將在台灣以東的海面北上，下周四最接近臺灣，預估颱風的雲系對台灣影響較有限，但路徑仍有不確定性，米克拉颱風還是有可能以偏西的路徑北上，距離台灣也會比較近。