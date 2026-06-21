2026年夏至將於今（21）日下午準時交節氣！過去一週在台灣網路搜尋趨勢中，「今年夏至是哪一天」、「夏至剪頭髮」、「夏至拜拜」與「財運生肖」等關鍵字熱度集體暴增。究竟這個白晝最長、陽氣達到極致的節氣有何科學奧秘與民俗禁忌？結合臺北市立天文館與小孟老師、柯柏成老師等命理專家的權威資訊，為您一次統整夏至必知的財運榜單、六大禁忌、拜土地公求財步驟與三大開運指南！
🟡 6/21交節氣！夏至時間與含意
根據臺北市立天文科學教育館最新天象預報資訊，今年夏至交節氣時間精準落在國曆6月21日下午16時25分。此時太陽正好垂直照射北回歸線，為北半球白晝最長、黑夜最短的一天。
天文館特別破解兩大迷思：
1. 夏至並非最熱： 能量需要數週累積，真正的酷暑通常發生在七至八月（小暑與大暑）之間。
2. 非最早日出與最晚日落： 受地球公轉橢圓軌道與均時差影響，臺北夏至當天日出為05:05、日落為18:47，但年度最早日出與最晚日落往往落在夏至前後數日。
🟡 財運大爆發！3生肖爽賺到年底
夏至不僅是氣溫攀升的頂點，更是大環境能量翻轉的交界。命理專家雲蔚老師指出，隨著周遭磁場的變化，金錢流動的速度也悄悄被帶動，許多隱藏的獲利機會正浮出水面。只要敏銳捕捉到這股熱浪帶來的推力，以下三個生肖將迎來超強的吸金體質，荷包有機會跟著氣溫一起飆高：
TOP 1 生肖鼠（吸金冠軍）： 充滿擴張能量的行星正好匯聚在最有利的角度，讓屬鼠者專業技能獲極高評價，薪資與接案量大幅成長。由於對金錢嗅覺敏銳，能精準踩在賺錢浪頭上，有望把大半年財務目標一次達成。
TOP 2 生肖虎（苦盡甘來）： 過往在辦公室的汗水與跨部門溝通的辛勞，長官全都看在眼裡。夏至期間迎來論功行賞的時刻，調薪、升遷或獲得高額專案獎金的機率極高，存款數字將直線攀升。
TOP 3 生肖狗（副業大賺）： 幸運星體推向財富區塊，大幅提升對市場的敏銳度。這股運勢特別適合發揮在副業經營與短期操作上，連隨手的零星投資或抽獎，都有極高機率中獎獲利。
🟡 剪髮破運？夏至必知6大禁忌
夏至陽氣最盛，但在民俗上也有許多不可觸犯的地雷。小孟老師特別提醒，根據古書《清嘉錄》記載，夏至當日「居人慎起居、禁詛咒、戒剃頭」，這天若不注意日常起居，很容易引發身體不適甚至破壞運勢。以下為夏至必知的六大禁忌：
1. 禁剃頭剪髮： 夏至太陽照射極強，理髮後頭皮易曬傷頭暈，民俗上認為會導致運勢下滑、衰事變多。
2. 忌赴炎熱地區： 應避開空曠地長時間曝曬，以免耗損元氣引起不適。
3. 忌穿大紅衣物： 遇上火氣重疊的月份，穿大紅色容易火上加火、心情煩躁惹人怒。
4. 忌貪涼過度飲冰： 此時人體陽氣浮於表，腸胃相對虛冷，狂吃冰品易引發腸胃不適或頭暈耳鳴。
5. 忌溫差過大： 頻繁進出冷氣房忽冷忽熱，極易引發感冒與自律神經失調。
6. 忌咒罵與動怒： 烈日當頭易有無明怒火，若與人結怨，下半年官司是非恐變多。
(註：古人也強調夏至逢磁場交換，應避免熬夜與行房，以免損耗純陽元氣。)
🟡 拜土地公求財！供品步驟攻略
古代有「春分祭日、夏至祭地」的傳統，延伸至民間信仰中，最親近基層的土地守護神「福德正神土地公」便成了祭拜首選。柯柏成老師表示，夏至期間五行中的「土」氣最旺，象徵財富能量的爆發期，對於房地產、業務銷售與創業族群來說，更是絕佳的祈福日。祭拜時可掌握以下重點：
最佳時機： 建議在夏至當天上午至中午左右，也就是午後陽氣收斂前完成祭拜。
準備供品： 可挑選吉祥水果3或5樣（如蘋果保平安、鳳梨招旺來）；土地公最愛的甜食（發粿、壽桃、花生糖或象徵「黏財」的麻糬）；以及清茶3杯與金紙。
祈願稟告： 點香時記得向神明報上「姓名、生日、現居地址」，感謝上半年的庇佑，並祈求下半年消災避暑、財運亨通。
🟡 必學3大開運法！好運旺整年
想要在一年之中陽氣最旺的日子裡袪除楣運、招來貴人與財富，千萬別錯過這天特有的強大磁場。小孟老師與柯柏成老師分別傳授了簡單實用的招財轉運秘法，讓民眾輕鬆幫自己補運：
第1招：95元借日旺運法
小孟老師表示，在中午11:00至13:00之間，拿一個碗放入95元硬幣（象徵九五至尊），放到陽光下吸收能量10分鐘，隨身攜帶9天後存入銀行，藉此大旺財運。
第2招：吃桃子轉運法
柯柏成老師指出，自夏至當天起至農曆七月初一前，任選連續3天吃桃子。因桃木能辟邪、桃肉象徵長壽，寓意「逃（桃）過災厄」。
第3招：卯時吸陽氣
除了吃桃轉運，柯柏成老師也教，可以在清晨05:00至07:00走到戶外，面向東方連續深呼吸9次，吸納純淨的太陽陽氣，能大幅增加貴人運。
🟡 3生肖防磁場波動！馬鼠牛注意
雖然夏至帶來強大能量，但今年2026年適逢丙午馬年，夏至交節氣又落在甲午月。柯柏成老師提醒，在「火氣疊加」之下，大環境磁場波動較為劇烈，有三個生肖在這段期間的行事作風需要特別提高警覺：
1. 生肖馬（自刑）： 容易心浮氣躁，職場溝通務必保持耐心以防口舌是非。
2. 生肖鼠（沖太歲）： 雖然財運極旺，但逢水火戰剋，外出行車安全與重大投資決策仍需保守，不宜過度冒進。
3. 生肖牛（害太歲）： 容易遇到小人或發生家庭摩擦，切忌幫人作保或介入他人糾紛。
🟡 奇景立竿無影！台灣3大地標
除了民俗運勢，夏至最具代表性的天文奇景莫過於「立竿無影」！臺灣因為恰好橫跨北回歸線，在嘉義水上、花蓮瑞穗以及花蓮豐濱這三個地區，都擁有觀察此現象的絕佳條件。
臺北市立天文科學教育館解釋，在夏至當天的正午時刻，由於太陽幾乎位於北回歸線沿線的正天頂方向，垂直物體的影子將會縮短到接近消失。不過天文館也補充，受到地球歲差運動與極移等長期效應影響，北回歸線的實際位置並非完全固定，而是正以極為緩慢的速度在改變中。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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根據臺北市立天文科學教育館最新天象預報資訊，今年夏至交節氣時間精準落在國曆6月21日下午16時25分。此時太陽正好垂直照射北回歸線，為北半球白晝最長、黑夜最短的一天。
天文館特別破解兩大迷思：
1. 夏至並非最熱： 能量需要數週累積，真正的酷暑通常發生在七至八月（小暑與大暑）之間。
2. 非最早日出與最晚日落： 受地球公轉橢圓軌道與均時差影響，臺北夏至當天日出為05:05、日落為18:47，但年度最早日出與最晚日落往往落在夏至前後數日。
夏至不僅是氣溫攀升的頂點，更是大環境能量翻轉的交界。命理專家雲蔚老師指出，隨著周遭磁場的變化，金錢流動的速度也悄悄被帶動，許多隱藏的獲利機會正浮出水面。只要敏銳捕捉到這股熱浪帶來的推力，以下三個生肖將迎來超強的吸金體質，荷包有機會跟著氣溫一起飆高：
TOP 1 生肖鼠（吸金冠軍）： 充滿擴張能量的行星正好匯聚在最有利的角度，讓屬鼠者專業技能獲極高評價，薪資與接案量大幅成長。由於對金錢嗅覺敏銳，能精準踩在賺錢浪頭上，有望把大半年財務目標一次達成。
TOP 2 生肖虎（苦盡甘來）： 過往在辦公室的汗水與跨部門溝通的辛勞，長官全都看在眼裡。夏至期間迎來論功行賞的時刻，調薪、升遷或獲得高額專案獎金的機率極高，存款數字將直線攀升。
TOP 3 生肖狗（副業大賺）： 幸運星體推向財富區塊，大幅提升對市場的敏銳度。這股運勢特別適合發揮在副業經營與短期操作上，連隨手的零星投資或抽獎，都有極高機率中獎獲利。
夏至陽氣最盛，但在民俗上也有許多不可觸犯的地雷。小孟老師特別提醒，根據古書《清嘉錄》記載，夏至當日「居人慎起居、禁詛咒、戒剃頭」，這天若不注意日常起居，很容易引發身體不適甚至破壞運勢。以下為夏至必知的六大禁忌：
1. 禁剃頭剪髮： 夏至太陽照射極強，理髮後頭皮易曬傷頭暈，民俗上認為會導致運勢下滑、衰事變多。
2. 忌赴炎熱地區： 應避開空曠地長時間曝曬，以免耗損元氣引起不適。
3. 忌穿大紅衣物： 遇上火氣重疊的月份，穿大紅色容易火上加火、心情煩躁惹人怒。
4. 忌貪涼過度飲冰： 此時人體陽氣浮於表，腸胃相對虛冷，狂吃冰品易引發腸胃不適或頭暈耳鳴。
5. 忌溫差過大： 頻繁進出冷氣房忽冷忽熱，極易引發感冒與自律神經失調。
6. 忌咒罵與動怒： 烈日當頭易有無明怒火，若與人結怨，下半年官司是非恐變多。
(註：古人也強調夏至逢磁場交換，應避免熬夜與行房，以免損耗純陽元氣。)
古代有「春分祭日、夏至祭地」的傳統，延伸至民間信仰中，最親近基層的土地守護神「福德正神土地公」便成了祭拜首選。柯柏成老師表示，夏至期間五行中的「土」氣最旺，象徵財富能量的爆發期，對於房地產、業務銷售與創業族群來說，更是絕佳的祈福日。祭拜時可掌握以下重點：
最佳時機： 建議在夏至當天上午至中午左右，也就是午後陽氣收斂前完成祭拜。
準備供品： 可挑選吉祥水果3或5樣（如蘋果保平安、鳳梨招旺來）；土地公最愛的甜食（發粿、壽桃、花生糖或象徵「黏財」的麻糬）；以及清茶3杯與金紙。
祈願稟告： 點香時記得向神明報上「姓名、生日、現居地址」，感謝上半年的庇佑，並祈求下半年消災避暑、財運亨通。
想要在一年之中陽氣最旺的日子裡袪除楣運、招來貴人與財富，千萬別錯過這天特有的強大磁場。小孟老師與柯柏成老師分別傳授了簡單實用的招財轉運秘法，讓民眾輕鬆幫自己補運：
第1招：95元借日旺運法
小孟老師表示，在中午11:00至13:00之間，拿一個碗放入95元硬幣（象徵九五至尊），放到陽光下吸收能量10分鐘，隨身攜帶9天後存入銀行，藉此大旺財運。
第2招：吃桃子轉運法
柯柏成老師指出，自夏至當天起至農曆七月初一前，任選連續3天吃桃子。因桃木能辟邪、桃肉象徵長壽，寓意「逃（桃）過災厄」。
第3招：卯時吸陽氣
除了吃桃轉運，柯柏成老師也教，可以在清晨05:00至07:00走到戶外，面向東方連續深呼吸9次，吸納純淨的太陽陽氣，能大幅增加貴人運。
雖然夏至帶來強大能量，但今年2026年適逢丙午馬年，夏至交節氣又落在甲午月。柯柏成老師提醒，在「火氣疊加」之下，大環境磁場波動較為劇烈，有三個生肖在這段期間的行事作風需要特別提高警覺：
1. 生肖馬（自刑）： 容易心浮氣躁，職場溝通務必保持耐心以防口舌是非。
2. 生肖鼠（沖太歲）： 雖然財運極旺，但逢水火戰剋，外出行車安全與重大投資決策仍需保守，不宜過度冒進。
3. 生肖牛（害太歲）： 容易遇到小人或發生家庭摩擦，切忌幫人作保或介入他人糾紛。
🟡 奇景立竿無影！台灣3大地標
除了民俗運勢，夏至最具代表性的天文奇景莫過於「立竿無影」！臺灣因為恰好橫跨北回歸線，在嘉義水上、花蓮瑞穗以及花蓮豐濱這三個地區，都擁有觀察此現象的絕佳條件。
臺北市立天文科學教育館解釋，在夏至當天的正午時刻，由於太陽幾乎位於北回歸線沿線的正天頂方向，垂直物體的影子將會縮短到接近消失。不過天文館也補充，受到地球歲差運動與極移等長期效應影響，北回歸線的實際位置並非完全固定，而是正以極為緩慢的速度在改變中。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。