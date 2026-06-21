星巴克買一送一要來了！根據星巴克官網，6月26日本周五盛夏歡聚派對，全台門市「全品項85折」優惠，星巴克表示，消費滿500元加贈「買一送一」好友分享優惠券，憑券爽喝「大杯買一送一」飲料咖啡優惠到7月。CAMA CAFE表示，年中慶寄杯咖啡「85折優惠」最後一天。
星巴克：買一送一！好友分享優惠券喝到7月 6/26全台門市全品項85折
「星巴克買一送一」回來了！鎖定6月26日當天購物優惠活動：
◾️6月26日（五），星巴克盛夏歡聚派對「全品項享85折優惠」（部分商品除外，不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）。
◾️滿額贈「買一送一」加碼！活動當天單筆折扣後，消費滿500元，即可獲得大杯（含）以上「好友分享優惠券」一張；消費滿680元，即可獲得「星巴克典藏大禮袋」乙個（可累贈，數量有限贈完為止）。
提醒大家，優惠不併用；優惠品項依各門市現貨為準；足球小熊玻璃TOGO冷水杯不參加；本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務與二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、101典藏、101、漢中、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
CAMA CAFE：年中慶寄杯咖啡「85折優惠」最後一天！
CAMA CAFE表示，618會員年中慶今最後一天，今6月21日使用會員APP寄杯功能，購買指定品項可享大組數寄杯優惠，最高買100杯送17杯，相當於85折優惠。
CAMA CAFE推薦，雙冠莊園精品美式、極厚乳三層咖啡、手沖精品咖啡與多款茶飲品，今年提供超過20種品項選擇。
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「星巴克買一送一」回來了！鎖定6月26日當天購物優惠活動：
◾️6月26日（五），星巴克盛夏歡聚派對「全品項享85折優惠」（部分商品除外，不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）。
◾️滿額贈「買一送一」加碼！活動當天單筆折扣後，消費滿500元，即可獲得大杯（含）以上「好友分享優惠券」一張；消費滿680元，即可獲得「星巴克典藏大禮袋」乙個（可累贈，數量有限贈完為止）。
提醒大家，優惠不併用；優惠品項依各門市現貨為準；足球小熊玻璃TOGO冷水杯不參加；本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務與二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、101典藏、101、漢中、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
CAMA CAFE表示，618會員年中慶今最後一天，今6月21日使用會員APP寄杯功能，購買指定品項可享大組數寄杯優惠，最高買100杯送17杯，相當於85折優惠。
CAMA CAFE推薦，雙冠莊園精品美式、極厚乳三層咖啡、手沖精品咖啡與多款茶飲品，今年提供超過20種品項選擇。