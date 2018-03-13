軍火之王！武器出口美國穩居全球第一

SIPRI 的報告比較了 2008 到 2012 年與 2013 到 2017 年的兩個 5 年間，不包含小型輕兵器的全球武器進口量，武器出口前五名國家為美國、俄羅斯、法國、德國和中國大陸，除了德國之外，其他四國是聯合國安理會常任理事國成員，這五國包辦了全球 74% 的武器出口。

國人常笑說跟美國買武器是繳保護費，根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表最新全球武器進出口報告顯示，過去五年( 2013-2017 )來，美國是全球前大武器出口國，印度則是全球最大武器進口國。

2013 至 2017 年，美國軍售武器全球佔比為 34%，比上一期多了 3%，賣給 98 個以上國家武器，美國賣最多的武器是戰機與運輸機；第二名是俄羅斯，約占 20%，比上一期減少 7.1 %；第 3 名是法國，佔 6.7%，第4名是德國，出口到中東武器成長 109%、第5是中國大陸。

在武器進口國方面，南亞國家印度是最大買家，在2013到2017年期間，印度從俄羅斯進口的武器占整體進口武器的62%，俄羅斯一直是印度最大武器來源國。不過，隨著美印關係改善，美國出口至印度武器成長 557%，美國成為印度第二大武器來源國，占印度整體武器進口的15%。

報告指出，印度大舉購買武器主要是因應印度與巴基斯坦、印度與中國大陸之間緊張局勢。巴基斯坦過去五年從美國進口武器則比前期下滑 76%，主因是美國不滿巴基斯坦反恐力道不足，成為恐怖分子的天堂，以及因應中國大陸軍事威脅，美國拉攏印度對抗中國大陸，為了顧及印度的感受，不願再大舉出售巴基斯坦武器。

過去五年，中國大陸武器出口成長 38% ，巴基斯坦是主要出口國。與上一期相較，南韓武器出口也成長 65% 。