影／朴寶劍當司機載妳去目的地　嚇呆旅客「像在做夢」

其實在節目第二集時，李孝利就詢問第一組入住民宿的柔道選手喜歡什麼明星，其中一位回答：「死之前要看到朴寶劍再死。」此時李孝利就透露，雖然沒見過朴寶劍，但他曾公開透露「李孝利是他的理想型」，自豪又得意，喊話有機會也想見見本人，結果朴寶劍就聯手節目製作組，對李孝利夫婦及潤娥隱瞞會去打工的消息。

南韓人氣綜藝節目《孝利家民宿2》因為請到少女時代潤娥擔任兼職生造成轟動，結果人氣演員朴寶劍加入的消息一出，讓不少觀眾相當期待播出，果然朴寶劍初登場的第6集中，就讓節目創下開播以來最高收視率紀錄，驗證了他的超高人氣。



▲朴寶劍的加入讓李孝利超開心。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.3.13）

朴寶劍終於在3月11日播出的第六集登場，前往孝利家民宿前，特地偽裝去地下街採買睡衣，當作是送給三位的禮物。他抵達民宿後，李尚順透過對講機看到朴寶劍在外頭喊著：「兼職生來了！」嚇得趕緊跑去找老婆告知好消息，讓李孝利跟潤娥震驚到外套也不穿，直奔零下氣候的外頭確認，見到本人後更笑得合不攏嘴，直喊：「寶劍長的真的很帥！」讓他什麼也沒做就成功征服兩大女神。



▲朴寶劍第一項打工任務是擔任司機載客人到目的地。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.3.13）

朴寶劍入住民宿後也讓女客人驚訝不已，紛紛躲在角落偷看偶像舉動，潤娥更開玩笑的炫耀說：「我要跟寶劍一起工作啊。」模樣超逗趣。而就在女客人要外出時，因為暴風雪叫不到計程車，朴寶劍竟主動提議要親自開車載她們到目的地，讓四位客人超興奮，完全沒想到可以讓朴寶劍擔任旅遊司機，紛紛笑開懷。

在朴寶劍加入民宿打工後，該集收視率來到9.1％的好成績，更是開播以來最高收視，成功吸住觀眾眼球，而朴寶劍將擔任為期三天的兼職生。《孝利家民宿2》每周日在愛奇藝台灣站上架播出。