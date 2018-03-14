米其林評鑑首度納台北　20餐廳摘星　完整名單看這裡

老饕們期待已久的 2018 台北《米其林指南》摘星名單各界猜測不斷，最終結果今（ 14 ）日下午終於正式揭曉，共有 20 家餐廳順利摘星，大熱門文華東方酒店的雅閣最終獲得一星，大贏家則是君品酒店的頤宮中餐廳，拿下三星殊榮，也是國內唯一獲得此榮耀的餐廳。
米其林指南國際總監米高艾利斯親自來台，宣布最新台北《米其林指南》名單，共有 110 間餐廳收錄其中，包含 36 間必比登推介以及 20 間摘星餐廳。原本外界看好的三星大熱門文華東方酒店的雅閣僅獲得一星，教父牛排、金蓬萊遵古台菜餐廳、 RAW 、 TaÏrroir 態芮、天香樓等 17 間也同獲一星；二星餐廳則有祥雲龍吟以及喜來登大飯店請客樓。其中，祥雲龍吟具有日本龍吟的三星血統。至於最高三星評鑑則由君品酒店的頤宮中餐廳獲得榮耀，原本外界猜測是否會有夜市小吃攤摘星，結果公布都沒有入選。
完整名單：
三星
君品酒店頤宮中餐廳
二星
喜來登大飯店請客樓
祥雲龍吟
一星
大腕燒肉專門店
教父牛排
金蓬萊遵古台菜餐廳
謙安和
吉兆割烹壽司
L’ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳
La Cocotte by Fabien Vergé
Longtail
明福台菜海鮮
MUME
RAW
鮨野村
鮨隆
TaÏrroir 態芮
大三元酒樓
天香樓
雅閣
至於名單公布前，一度被認為是摘星熱門的欣葉台菜、台南擔仔麵以及鼎泰豐其他分店，最終則未獲米其林青睞。米其林總監米高艾利斯盛讚台北美食融合多國文化，並恭喜台灣加入法國、義大利、日本等國，成為閃耀國際舞台的一員。