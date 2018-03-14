米其林評鑑首度納台北　20餐廳摘星　完整名單看這裡

老饕們期待已久的 2018 台北《米其林指南》摘星名單各界猜測不斷，最終結果今（ 14 ）日下午終於正式揭曉，共有 20 家餐廳順利摘星，大熱門文華東方酒店的雅閣最終獲得一星，大贏家則是君品酒店的頤宮中餐廳，拿下三星殊榮，也是國內唯一獲得此榮耀的餐廳。

米其林指南國際總監米高艾利斯親自來台，宣布最新台北《米其林指南》名單，共有 110 間餐廳收錄其中，包含 36 間必比登推介以及 20 間摘星餐廳。原本外界看好的三星大熱門文華東方酒店的雅閣僅獲得一星，教父牛排、金蓬萊遵古台菜餐廳、 RAW 、 TaÏrroir 態芮、天香樓等 17 間也同獲一星；二星餐廳則有祥雲龍吟以及喜來登大飯店請客樓。其中，祥雲龍吟具有日本龍吟的三星血統。至於最高三星評鑑則由君品酒店的頤宮中餐廳獲得榮耀，原本外界猜測是否會有夜市小吃攤摘星，結果公布都沒有入選。