德國海水採礦投資案　林佳龍：虛心檢討

針對德國霍夫曼諮詢公司海水採礦投資案，台中市長林佳龍表示，市府簽署合作備忘錄MOU是雙方善意洽談合作及交付審查的開端，但不代表投資案已確定。然而，市府前期對進一步資訊掌握不夠周延，各界提出疑慮及提醒，市府都虛心檢討改進，他已要求經發局檢討並建立更完整的SOP，對於本案，也請對方儘速提供進一步資料，市府將嚴格審查。

林佳龍今(14)日接受Hit Fm聯播網節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻專訪時表示，台中市對於任何想來投資的對象都抱持開放態度，提供行政協助。有關海水採礦投資案是透過亞洲台商會聯合總會名譽總會長李天柒引介，純外資集資形式；針對德國霍夫曼諮詢公司的背景及技術，市府確實掌握不夠完整，媒體及各界提出疑慮及提醒，市府會檢討疏失，虛心改進，並將建立更完整的SOP。