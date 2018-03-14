遭控偷拍性愛片上網賣　洋男自誇每年百人斬還收費教把妹

有網友在臉書爆料指出，一名美國職業綜合格鬥（ MMA ）選手日前在台灣四處約砲，還偷拍性愛影片放到色情網站上販賣牟利，從男子的個人頻道放出的片段來看，受害者至少有 36 人，國籍遍布亞洲各國，而他更在個人介紹中炫耀自己每年至少與 100 名女性上床，還開設收費課程要教人怎麼把妹。

網友 14 日在臉書《爆料公社》發文表示，來自美國的一名 MMA 選手日前在台灣四處約砲，還偷拍性愛影片放到色情網站上販賣，「影片中很多女生發現他在偷拍後都把臉遮住」，提醒曾跟這名男子接觸的女生要小心。據了解，被指控的 MMA 選手綽號敗犬（ The Underdog ），今年 32 歲，戰績並不算好。