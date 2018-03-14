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遭控偷拍性愛片上網賣　洋男自誇每年百人斬還收費教把妹

生活中心／綜合報導2018/03/14 18:55
▲一名美籍MMA選手被指控約砲還偷拍性愛影片上網販售牟利，男子除將影片片段放上網外，還將女方照片集結放在相簿裡，受害者幾乎都是亞洲女性。（圖／翻攝自網路）
▲一名美籍MMA選手被指控約砲還偷拍性愛影片上網販售牟利，男子除將影片片段放上網外，還將女方照片集結放在相簿裡，受害者幾乎都是亞洲女性。（圖／翻攝自網路）

有網友在臉書爆料指出，一名美國職業綜合格鬥（ MMA ）選手日前在台灣四處約砲，還偷拍性愛影片放到色情網站上販賣牟利，從男子的個人頻道放出的片段來看，受害者至少有 36 人，國籍遍布亞洲各國，而他更在個人介紹中炫耀自己每年至少與 100 名女性上床，還開設收費課程要教人怎麼把妹。

網友 14 日在臉書《爆料公社》發文表示，來自美國的一名 MMA 選手日前在台灣四處約砲，還偷拍性愛影片放到色情網站上販賣，「影片中很多女生發現他在偷拍後都把臉遮住」，提醒曾跟這名男子接觸的女生要小心。據了解，被指控的 MMA 選手綽號敗犬（ The Underdog ），今年 32 歲，戰績並不算好。

該名男子在個人頻道裡上傳了 36 段性愛影片並在標題上標註女方國籍，清一色都是亞洲女性，除了台灣之外，還有包括日本、韓國、中國大陸、新加坡等地的女性， IG 上也有許多他和不同亞洲女性貼臉、親吻的親密合照。目前他的頻道已有近 3000 人訂閱，影片也有 60 多萬觀看次數。他同時列出影片收費標準，一部片 10 美元（約新台幣 300 元），終身會員則收費 250 元（約新台幣 7500 元）。此外，他更誇耀自己不用花錢，每年就能跟超過 100 名女性上床，開設收費的把妹課程（ PUA ）並稱「這將改變你的人生」。

不過，男子 13 日發文表示，最近自己失去了事業和所有的金錢，因為他把時間跟精力都花在把妹而非自己的事業，因此他開始販賣自己的影片，「等我存到 5K 我就會再回到亞洲，也會經常發布新的影片，幫幫玩咖吧！」

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