環團號召民眾致電立委　反對核二廠草率重啟

立法院教育文化委員會今(15)日進行「核二廠 2 號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，國民黨一早就在委員會內集結抗議，一牆之隔的立院外也有環團在抗議，包含綠色公民行動聯盟、主婦聯盟等團體，發動民眾打電話到教文委員會立委辦公室抗議，要求立委嚴格把關，反對核二廠在未追究先前事故前就草率運轉。

環團認為核二廠 2 號機在 2016 年 5 月在大修之後併聯發電，還發生跳脫意外，並造成周邊設備受損，至今停機未運轉已達 21 個月，但在發電前應該要通過原能會審核，可相關單位卻都沒有被追究責任，因此環團提出四大質疑。