NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈初選民調將登場　黃文益：請給機會國際油價走跌　預估下周汽油降1角天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
政治

環團號召民眾致電立委　反對核二廠草率重啟

記者戴祺修／台北報導2018/03/15 10:07
▲環保團體在立法院抗議核二廠 2 號機重啟。（圖／記者戴祺修攝,2018.03.15）
▲環保團體在立法院抗議核二廠 2 號機重啟。（圖／記者戴祺修攝,2018.03.15）

立法院教育文化委員會今(15)日進行「核二廠 2 號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，國民黨一早就在委員會內集結抗議，一牆之隔的立院外也有環團在抗議，包含綠色公民行動聯盟、主婦聯盟等團體，發動民眾打電話到教文委員會立委辦公室抗議，要求立委嚴格把關，反對核二廠在未追究先前事故前就草率運轉。

環團認為核二廠 2 號機在 2016 年 5 月在大修之後併聯發電，還發生跳脫意外，並造成周邊設備受損，至今停機未運轉已達 21 個月，但在發電前應該要通過原能會審核，可相關單位卻都沒有被追究責任，因此環團提出四大質疑。

首先，環團要求， 2016 年大修後，通過原能會審核，但開始發電僅半小時後，就發生跳脫意外事故，所以應該要對事故究責；其次，當時的跳脫意外，沒有靠自動控制停機，而靠人為判斷手動停機，原能會應該說明自動與手動停機的依據準則為何？

第三，環團認為，台電應該要釐清跳脫意外的相關責任，並公告懲處名單；最後，跳脫意外前，原能會已經進行審核並提出多項缺失，並且均已處理完畢，但仍發生意外，顯見主管與審查人員疏於監督。

環團表示，台電已經陸續投入多組新發電機組，實在沒有必要冒險重啟核二廠 2 號機，雖然重啟核二未違反 2025 非核家園的時程，但卻跟民間對於安全第一的期待有落差，希望政府不要輕忽安全問題。

關鍵字環保團體核二廠 2 號機台電原能會非核家園
深澳電廠過環評　藍怒吼詹順貴下台深澳電廠過環評　李應元遭藍委砲轟

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan