NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈少菸味更有品味　啟動戒菸贏得健康太驚嚇　Akemi竟叫錦榮吃大便天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
地方

中火興建2座天然氣機組　莊秉潔臉書籲各界支持

記者柳榮俊／台中報導2018/03/15 16:34
▲興大教授莊秉潔透過臉書呼籲民眾支持燃氣機組將逐漸取代燃煤（圖／莊秉潔臉書 , 2018.3.15)
▲興大教授莊秉潔透過臉書呼籲民眾支持燃氣機組將逐漸取代燃煤（圖／莊秉潔臉書 , 2018.3.15)

台中市政府要求台中火力發電廠生煤嚴格管制，除已刪減24%許可量，更促使台電將投入1500億元推動空汙防制措施，包括興建2座天然氣機組。明(16)日將召開天然氣機組環境影響說明書會議，中興大學教授莊秉潔也透過臉書呼籲民眾支持此計畫，認為燃氣機組將逐漸取代燃煤，加上中部軌道建設及電動車陸續推動，中部空氣遲早會比北部好，成為宜居的城鄉。

中火計畫興建2座天然氣機組，在市長林佳龍的要求下，其中1座將提前於2023年完工。台電公司表示，將利用中火廠區內9、10號機組南側空地，興建2部單機容量約各為100至130萬瓩高效率燃氣複循環機組，並增設高效汙染防制設備，可提升機組效率，改善空氣品質。明日在台中龍泉國小召開環境影響說明書公開會議。

教授莊秉潔在臉書公開呼籲各界支持這項計畫，中火若完成興建2座天然氣機組，加上苗栗通宵天然氣機組，以及已通過環評的離岸風機、太陽光電等能源建設陸續完工，未來中火燃煤機組在空汙嚴重的冬季可幾乎不發電，甚至電力若充沛，加上太陽光電快速增加，夏天也有機會不發電。

莊秉潔表示，由於深澳電廠昨(14)日已通過環評，北部核能機組除役後，北部缺少的電力可即時補足，屆時不用「中電北送」，並認為中火燃煤機組也不需拆除，可成為壓低向國外購買氣源單價的籌碼。

莊秉潔推測，2025年雲林麥寮電廠合約到期，若可不續約，中部將僅剩下中龍鋼鐵汙染問題，如果順利解決，加上軌道建設及電動車持續推動，中部空氣將比北部好，成為宜居城鄉。

關鍵字台中火力發電廠天然氣空汙林佳龍
侵占成人紙尿褲生產設備　遭警查獲邱勤庭黑白攝影　映現魔幻自然密碼

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan