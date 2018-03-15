推動民眾上網　嘉市民4500人受惠

市府15日在中庭舉辦成果記者會，現場有3位學員上台分享學習心得，其中62歲銀髮族的黃特川是在地小農，靠著網路行銷基地向粉絲特價拍賣銷售，而來自廣西的大陸外籍新娘李獻梅，也因為這個課程從焦慮轉為自信，並學習操作網拍平台，多一種謀生機會。

網際網路無遠弗界，而「上網」也成現代人生活的「必需品」，為了讓市民能充分利用資訊網路，嘉義市政府開辦「106年推動民眾上網計畫」，從基礎的生活應用，包含收發E-MAIL、文書處理，到網拍經營、進階的影像處理等課程包羅萬象總計開設222班，學員總人數約4500人，市民踴躍參與課程，滿意度高達97.86%，而且課程通通都是免費的。

軍人退役的在地小農黃特川，他擁有一塊四分多的農地，主要種植甘蔗、芭樂、香蕉、芒果、酪梨等等，平時在農作收後，即於市區擺攤販售無毒農產品，他特別感謝市府，讓他在課程中學會在「痞客邦」建立自己的部落格，並連結到臉書，上午未賣完的當日新鮮蔬果可由網路平台，向網友特價販售。

嘉義市長涂醒哲表示，觀念革命時代來臨，用智慧、科技的方法服務市民，而全台首創的市府「智慧科技處」之所以成立，有3重目的，第一，對內提升，市府同仁運用更智慧、科技、邏輯方式服務市民；第二，對外強化基礎架構佈建，讓嘉義市民與環境成為智慧城市要件，吸引知識經濟產業進駐。第三，迎接未來，虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)以及人工智慧(AI)時代的來臨，這其中象徵產業的進駐，以及以產業協助提升Smart City 中的智慧醫療(Smart Healthcare)。

市府智科處表示，「106年推動民眾上網計畫」開辦5大類主題課程，以基礎應用課程，開設班別最多，許多銀髮族學員第一次使用電腦；而創業學習課程，除了課堂中的網路操作之外，還透過企業參訪，實際走訪經營有聲有色的網路創業店家，讓學員可以理論結合實務，跨出創業第一步；另一項特色課程是公民參與式課程，民眾可以透過網路票選力量決定上課內容，每位市民都可提出想法意見，只要有5名以上的附議，就達開班標準，開設班別多為影像處理軟體類相關。

嘉義市是一個面積近60平方公里、人口近27萬人的小城市，嘉義市政府積極落實智慧城市的多面向發展:智慧校園可以提升孩子的競爭力；而利用智慧科技結合校園防災，嘉義市所有國中小學及市立幼兒園，全部建置校園地震預警系統；環保局開發垃圾車App；警察局透過市區監視器、雲端智慧巡邏車防護治安、疏導交通；智慧醫療則透過大數據分析，進行各種疾病的預防治療，還可以運用在長照2.0上；而工務處LED路燈維護，市民可以透過WiFi的連結，掃燈桿上的QR-CODE即時通報，馬上知道報修的路燈正確地點。