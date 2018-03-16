揭開大小眼真正原因　對症治療事半功倍

大安双眼明眼科診所陳鴻英醫師說明，一般來說，上眼皮張開主要是靠提眼瞼肌筋膜和米勒氏肌，且這兩種肌肉都連接在眼瞼板上，正常人的眼瞼位於瞳孔上方，輕微蓋住眼睛不超過1至1.5毫米，但若是提眼肌無力引起上眼瞼下垂，瞳孔則通常會被眼皮蓋住三分之一，嚴重者甚至高達二分之一，此時就會出現所謂的「大小眼」。

據統計，約70%至80%的人都有臉部不對稱的情況，像是右臉大一點、左眉高一點等，但說到不對稱，「大小眼」恐怕是最藏不住的了！我們都說「眼睛是靈魂之窗」，很多人為了掩飾自己的大小眼，可以說是無所不用其極，畫眼妝、黏雙眼皮貼、按摩拉提眼皮等樣樣都來，但當心適得其反，把大小眼越弄越明顯。

大小眼形成的原因，以提上眼瞼肌無力引起的眼瞼下垂最為常見，過去主要是因為年紀大，提上眼瞼肌退化所致，但陳鴻英表示，現代人長時間使用3C產品、用眼過度，或是因空汙嚴重、眼睛乾澀過敏、化眼妝、黏雙眼皮貼等原因，過度拉扯、搓揉眼皮，導致眼瞼下垂、眼皮鬆弛而形成的大小眼已經有年輕化的趨勢。

至於大小眼的症狀，大致可分為外觀性與功能性兩類：外觀性的大小眼通常又可分成兩種情況，即眼皮一單一雙或兩眼高低不一的雙眼皮。陳鴻英指出，針對眼皮一單一雙的大小眼，建議可直接將單眼皮的一邊縫成雙眼皮，便能改善大小眼問題；若是兩眼雙眼皮不同高，則可能是因為其中一邊的雙眼皮被鬆垂的眼皮遮住，建議可做外開式修皮手術，將多餘的眼皮修掉，便能有效改善。

而功能性大小眼，常見的原因有像是提眼肌無力（單眼或雙眼）、外傷性眼球萎縮（如：車禍、被尖銳物體刺穿、跌倒等）、先天性小眼球、半側顏面神經麻痺、先天性提眼肌發育不全等。陳鴻英說，輕到中度提眼肌無力目前可透過手術改善，但術前須先做提眼肌肉功能的測試與術前模擬，通常是在眼睛上點交感神經刺激性藥水，以刺激提眼肌內層的米勒氏肌交感神經接收器，由測試結果便能預估提眼肌是否仍具功能及術後可以達到的改善幅度；至於其它如外傷性眼球萎縮、先天性小眼球、顏面神經麻痺等，由於此類大小眼狀況較為複雜，建議去醫院尋求專業醫師協助較為妥當。

另外，如果最近常遇到因生活、工作壓力大或自律神經失調，導致頻頻眨眼、眉頭緊皺、無法睜開眼時，要懷疑是「眼瞼痙攣症」，可以肉毒桿菌施打眼周肌肉，達到放鬆效果。

陳鴻英提醒，大小眼除了有美觀上的問題，也可能使視力模糊、視野縮小，進而出現代償性的挑眉動作，導致抬頭紋增加、眼睛疲勞、眼窩凹陷、下巴提高、眼皮變多層、眼睛無神等，呼籲民眾不要輕忽大小眼問題。

想要避免大小眼找上門，陳鴻英建議，使用3C產品時要盡量在明亮的環境，並將字體放大，使用30分鐘就要閉目休息或遠眺5分鐘，才能避免眼睛過度疲勞；另外，乾澀時建議使用醫療等級人工淚液、避免常揉眼睛、少用雙眼皮貼、頻繁接睫毛這種會搓揉、拉扯眼皮的動作，以減少眼瞼下垂、眼皮鬆弛的機會。