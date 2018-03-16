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即時跑馬燈白楊步道再開放　吸引國內外旅客驚！中油大林廠　隱匿工安事故天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
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封閉近1年　白楊步道再度開放吸引國內外旅客

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/03/16 17:32
▲花蓮太魯閣國家公園終點的白楊吊橋和瀑布，全部映入眼簾，美得目不睱給。（圖／記者鄭志宏攝）
▲花蓮太魯閣國家公園終點的白楊吊橋和瀑布，全部映入眼簾，美得目不睱給。（圖／記者鄭志宏攝）

封閉將近1年的花蓮太魯閣國家公園內白楊步道，終於重新開放，不但路面平坦好走，沿途的峽谷急流美景、知名的白楊瀑布，都是深受國內外遊客喜愛的景點。太管處在封閉期間，在前半段打造友善步道，並增設防護措施，讓遊客賞景時更方便、安全。

白楊步道全長共2.1公里，目前僅開放到1.9公里處，最末段的水簾洞因坍方目前仍封閉中，預計今年再度開放。太管處長楊模麟表示，太魯閣國家公園受強震影響，上月遊客量僅剩18萬人，比起去年同期的44萬人次相比，少了近6成。

太管處斥資5500萬元，封閉近1年整修，修繕廁所、吊橋、鋪設平緩鋪面、增加防落石柵欄、護欄等防護措施後，上月中旬重新開放，是園區內第一條友善步道。太管處表示，白楊步道前半段約1公里長路段，半邊鋪上水泥鋪面，另半邊則保留碎石路面以利排水；至於後半段，因路幅較窄且落石風險高，暫未考慮鋪設。

太管處3到5月推出「山海太魯閣」系列活動，選定布洛灣、綠水步道及清水斷崖上的匯德步道，並在3月17、24，及4月14、21、28日，還有5月5、19、26日，共8個周六，在3個地點輪番舉辦，全程免費，太管處特別強調，力邀民眾上山走春，感受太魯閣國家公園的美麗景色。


▲白楊步道開放後，吸引不少遊客前來。（圖／記者鄭志宏攝）


▲太管處斥資5500萬整修白楊步道，並加設友善設施，讓遊客走得更舒服、更安全。（圖／記者鄭志宏攝）


▲遊客走完全程後，頻頻表示風景太讚了。（圖／記者鄭志宏攝）


▲在行走中，不時可以看到野生彌猴和其他野生動物，令人驚奇。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字白楊步道太魯閣國家公園
驚！中油大林廠　隱匿工安事故

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