封閉近1年　白楊步道再度開放吸引國內外旅客

封閉將近1年的花蓮太魯閣國家公園內白楊步道，終於重新開放，不但路面平坦好走，沿途的峽谷急流美景、知名的白楊瀑布，都是深受國內外遊客喜愛的景點。太管處在封閉期間，在前半段打造友善步道，並增設防護措施，讓遊客賞景時更方便、安全。

白楊步道全長共2.1公里，目前僅開放到1.9公里處，最末段的水簾洞因坍方目前仍封閉中，預計今年再度開放。太管處長楊模麟表示，太魯閣國家公園受強震影響，上月遊客量僅剩18萬人，比起去年同期的44萬人次相比，少了近6成。

太管處斥資5500萬元，封閉近1年整修，修繕廁所、吊橋、鋪設平緩鋪面、增加防落石柵欄、護欄等防護措施後，上月中旬重新開放，是園區內第一條友善步道。太管處表示，白楊步道前半段約1公里長路段，半邊鋪上水泥鋪面，另半邊則保留碎石路面以利排水；至於後半段，因路幅較窄且落石風險高，暫未考慮鋪設。