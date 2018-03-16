地方萬花筒》影／百年建築王長發商號　引領穿越時空

▲行人漫步屋內參觀，彷彿走入時光隧道，獨特的天井式的建築設計也令人驚艷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

百年建築王長發商號，結合巴洛克建築、竹編、木造、土角等各種不同年代和階層的工法，是台灣建築史的縮影，家族第4代王能宏將祖厝其中1棟買回，打造生活美術館，屋主和彰師大美術系師生合作，以「時空飛行船」為主軸，利用屋內各空間領域特色來布展，引領穿越時空，為老屋活化再利用立下好榜樣。

位於彰化市火車站商圈的「王長發商號」，以整修後的百年古厝，打造結合餐飲與藝文的老屋新生命，重新演繹老屋百年風華，將為這波老屋新生，開啟另一波浪潮。市長邱建富特別於16日帶領大家前往探訪，體驗「王長發商號」百年古厝的魅力。



▲行人漫步屋內參觀，彷彿走入時光隧道，獨特的天井式的建築設計也令人驚艷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

邱建富指出，彰化建城近300年歷史，是一座擁有豐富人文歷史底蘊的城市，近年來推動老屋新生的潮流，方興未艾，透過不同使用方式，將舊空間加以再造，進而凝聚出人與空間甚至與環境共生的新奇效果；從小西街的紅葉食堂（紅葉大旅社）、愛治文具房，擴展到中正路「王長發商號」等，可說都是成功的具體案例。



▲百年建築王長發商號涵蓋各種不同年代和階層的工法，是台灣建築史的縮影。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

已有百年以上歷史、座落在彰化市中正路一段的「王長發商號」三連棟老宅，是集磚壁、木造為一體的建築，擁有造型精緻的立面特別顯目，進入屋內，木構造天花板橫樑與屋內磚造牆面，格局分為前進、天井、後進；前進是民國16年興建，後進的年代則更早，是民國4年的建物。



▲行人漫步屋內參觀，彷彿走入時光隧道，獨特的天井式的建築設計也令人驚艷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

16日上午，邱建富和前市民代表葉孟家等人前往探訪時，王長發商號第四代的王能宏指出，老宅整修時意外竟發現有「土造」的牆面…一行人漫步屋內參觀，彷彿走入時光隧道，天井式建築設計，在房屋中庭灑落一地光影，更是令人驚艷。



▲行人漫步屋內參觀，彷彿走入時光隧道，獨特的天井式的建築設計也令人驚艷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

通過往二樓狹長樓梯，可俯視中庭及欣賞彰師大巧思設計的裝置藝術，二樓後方保留早年房間的擺式，地板上整片海浪裝置藝術，更發想來自渡海來台的屋頂橫樑，映照百年古厝的悠久歷史。