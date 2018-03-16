影／離岸風電　沃旭能源與彰化師大、大葉大學簽合約

▲沃旭能源大彰化離岸風電計畫夥伴聯合會，彰化縣長魏明谷見證下，與國立彰化師範大學及大葉大學簽署離岸風電人才發展合作備忘錄。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

全球離岸風電龍頭開發商沃旭能源預計在彰化外海開發4座風場，16日上午，在彰化縣長魏明谷見證下，沃旭能源與大葉大學簽訂合作備忘錄，宣布啟動離岸風電人才培育計畫，結合產業與學界的能量，研發、教學、訓練全方位養成彰化在地離岸風電專才，展現沃旭能源致力於開發在地離岸風電產業的決心。

魏明谷表示，二年前彰化縣政府與全球最大風電廠商沃旭能源簽訂合作備忘錄，這次更具體合作，沃旭能源與大葉大學建立師徒制培育計畫及儲能系統研發計畫，最主要來培養彰化縣在地人才。



▲沃旭能源大彰化離岸風電計畫夥伴聯合會，彰化縣長魏明谷見證下，與國立彰化師範大學及大葉大學簽署離岸風電人才發展合作備忘錄。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

魏明谷說，這次簽約將為彰化縣帶來離岸風力第一筆印花稅，將來600億建置工程也將收入1億2,000萬印花稅，期望未來五年後開始運轉，營業稅與營業所得稅都能繳入政府，感謝沃旭能源選定彰化，開發大彰化離岸風電四大風場，縣府積極打造彰化為「綠能首都、風光大縣」，未來彰化縣將是台灣是不可或缺的綠能重鎮大縣。



▲沃旭能源大彰化離岸風電計畫夥伴聯合會，彰化縣長魏明谷見證下，與國立彰化師範大學及大葉大學簽署離岸風電人才發展合作備忘錄。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

大葉大學校長梁卓中指出，彰化擁有許多天然優勢，不僅有優質的風場，還有寬廣的腹地，大葉大學與沃旭能源公司合作簽訂離岸風電學徒計畫合作備忘錄，利用職訓培養風機維修人才，日後也將全力協助彰化縣政府推動綠能相關事務。



▲沃旭能源大彰化離岸風電計畫夥伴聯合會，彰化縣長魏明谷見證下，與國立彰化師範大學及大葉大學簽署離岸風電人才發展合作備忘錄。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

彰化師範大學副校長陳明飛表示，彰師大工學院剛好是以智慧機械與綠色能源為特色，在儲能領域裡有深入研究發展，學校有相當優秀的人才與教師，未來將加入工研院計畫，也配合政府深耕計畫積極人才培育，期望未來能為彰化離岸風力產業人才產出盡一份心力。



▲沃旭能源大彰化離岸風電計畫夥伴聯合會，彰化縣長魏明谷見證下，與國立彰化師範大學及大葉大學簽署離岸風電人才發展合作備忘錄。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文強調，沃旭與大葉大學的在地離岸風電專才培育計畫，正是基於沃旭在英國的成功經驗而來。沃旭能源也規畫要提供彰化在地學子綠能獎學金，類別包含4名工程、建造及物理獎學金、2名環境工程獎學金、2名社會科學、經濟和管理獎學金，期待透過一系列的人才培育計畫，能吸引更多年輕學子加入離岸風電工作。