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娛樂

「水晶男孩」19年前來台隔年解散　姜成勳：真的很可惜

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/16 21:14
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南韓始祖偶像男團「水晶男孩」1997年出道，事業如日中天時，卻在2000年解散，讓不少粉絲錯愕，隨後2016年透過熱門綜藝節目《無限挑戰》世紀合體，讓外界又驚又喜，其中成員姜成勳今（16）日受訪時透露，「再回歸」一直是他渴望的夢想，對於達成感到相當開心。除了高志溶，其他五人與YG娛樂簽約重啟團體活動，但這對姜成勳來說，喜的是能再見到粉絲，卻擔憂：「上了年紀，體力跟不上了！」

「水晶男孩」2016年透過《無限挑戰》再合體，但姜成勳透露，其實當年大家在節目找上門前，就有回歸的打算，隨後透過節目回歸歌壇，「時機點」讓他至今仍感到不可思議。但聊到重啟的團體活動，姜成勳覺得精神上沒有問題，但苦笑：「因為很久沒跳舞了，加上上了年紀，身體跟不上舞步，雖然我心靈是10歲，但力不從心，很悶。」最後更嘆氣地說：「這就是現實！」


▲ 「水晶男孩」姜成勳訪問。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

姜成勳外貌其實看不出來已經38歲，問起「凍齡」對現在的他來說是種壓力嗎？「一開始聽到其實非常開心，現在的話....就有一點壓力了」，他認為自己正隨著時間慢慢變老，但卻一直聽到周遭人說：「你的臉怎麼都沒變！」坦言每聽到這句話，壓力就會湧上來，但透露自己心思成熟，還是會認清現實，不過他還是很自豪，能有這樣令人稱羨的皮膚，全是因為「父母生得好」。

姜成勳也想到19年前來台宣傳「水晶男孩」第四張專輯時，台灣下著大雨，粉絲仍騎著機車追著他們跑，今受訪時坦言對當時的大家很抱歉，一直很想說一句：「謝謝！」卻都苦無機會，他當時也聽到工作人員透露「遇水則發」，心想專輯會大賣，沒想到回韓國沒多久團體就解散，覺得非常可惜，好在現在K-POP流行於全球，笑說現在有機會，一定會帶著水晶男孩再來台灣。


▲ 「水晶男孩」姜成勳訪問。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）


▲ 「水晶男孩」姜成勳訪問。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

關鍵字水晶男孩姜成勳
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