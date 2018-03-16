「水晶男孩」19年前來台隔年解散　姜成勳：真的很可惜

南韓始祖偶像男團「水晶男孩」1997年出道，事業如日中天時，卻在2000年解散，讓不少粉絲錯愕，隨後2016年透過熱門綜藝節目《無限挑戰》世紀合體，讓外界又驚又喜，其中成員姜成勳今（16）日受訪時透露，「再回歸」一直是他渴望的夢想，對於達成感到相當開心。除了高志溶，其他五人與YG娛樂簽約重啟團體活動，但這對姜成勳來說，喜的是能再見到粉絲，卻擔憂：「上了年紀，體力跟不上了！」

「水晶男孩」2016年透過《無限挑戰》再合體，但姜成勳透露，其實當年大家在節目找上門前，就有回歸的打算，隨後透過節目回歸歌壇，「時機點」讓他至今仍感到不可思議。但聊到重啟的團體活動，姜成勳覺得精神上沒有問題，但苦笑：「因為很久沒跳舞了，加上上了年紀，身體跟不上舞步，雖然我心靈是10歲，但力不從心，很悶。」最後更嘆氣地說：「這就是現實！」