中央氣象署今（25）早8時30分已解除中度颱風「紅霞」的海上颱風警報，但紅霞暴風圈離台後持續「長胖」且結構紮實，中心更露出若隱若現的風眼，強度仍持續飆升。氣象粉專提醒，紅霞預計於明天（26）凌晨前後，以接近巔峰強度登陸中國廣東汕尾附近，提醒預計前往華南地區或港澳的民眾特別注意防颱安全。
🟡環流快整合急速擴大 紅霞颱風已轉中颱開眼
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，從最新衛星雲圖顯示，紅霞颱風的對流雲帶已完整包圍中心，核心結構持續變得更加紮實，中心附近也開始露出若隱若現的風眼，代表整體環流仍在快速整合與持續增強中。目前紅霞已正式增強為中度颱風，中央氣象署也已同步解除海上颱風警報。
🟡預測明晨直撲廣東汕尾 赴華南港澳民眾當心
颱風動態方面，目前南海北部環境相當有利於颱風發展，紅霞在登陸前仍有進一步增強的空間，不排除以接近巔峰的強度直撲中國。預估紅霞將持續朝西北西方向移動，於明（26）天凌晨前後在中國廣東汕尾附近登陸。近期若有規劃前往中國廣東、華南沿海地區或是港澳地區的民眾，務必多加留意航班異動與劇烈風雨。
🟡海警解除東南部防雨 海邊活動務必注意安全
雖然台灣海上颱風警報已經解除，但受颱風外圍環流影響，今日白天花東地區仍有大雨發生的機率，南部地區則有間歇性陣雨，其他地區亦需特別留意午後雷陣雨與局部短時大雨。此外，東部、東南部、基隆北海岸及南部沿海目前風浪依然偏大，提醒民眾前往海邊或從事海上活動時務必提高警覺。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，從最新衛星雲圖顯示，紅霞颱風的對流雲帶已完整包圍中心，核心結構持續變得更加紮實，中心附近也開始露出若隱若現的風眼，代表整體環流仍在快速整合與持續增強中。目前紅霞已正式增強為中度颱風，中央氣象署也已同步解除海上颱風警報。
颱風動態方面，目前南海北部環境相當有利於颱風發展，紅霞在登陸前仍有進一步增強的空間，不排除以接近巔峰的強度直撲中國。預估紅霞將持續朝西北西方向移動，於明（26）天凌晨前後在中國廣東汕尾附近登陸。近期若有規劃前往中國廣東、華南沿海地區或是港澳地區的民眾，務必多加留意航班異動與劇烈風雨。
🟡海警解除東南部防雨 海邊活動務必注意安全
雖然台灣海上颱風警報已經解除，但受颱風外圍環流影響，今日白天花東地區仍有大雨發生的機率，南部地區則有間歇性陣雨，其他地區亦需特別留意午後雷陣雨與局部短時大雨。此外，東部、東南部、基隆北海岸及南部沿海目前風浪依然偏大，提醒民眾前往海邊或從事海上活動時務必提高警覺。
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