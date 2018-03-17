北外環第3期工程　台南都會區重要替代道路

為快速引導台南市區尖峰時段壅塞車流，台南市府辦理台南都會區北外環第3期新建工程，並在今（17）日由行政院長賴清德與台南市長李孟諺一同出席開工動土典禮，這條快速道路自南科聯絡道至嘉南大圳大洲排水線，長約2682公尺，總經費約23億7935萬元，工程預計110年6月完工，到時候台南市區至南科只要9分鐘。

賴清德表示，北外環道路除了串聯區域，同時也解決台1線、台19線、國道1號的交通問題，北外環道路完工後，交通會更加的便利，也能促進台南的經濟發展，以及讓台南市更邁向幸福宜居的城市。