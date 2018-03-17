北外環第3期工程　台南都會區重要替代道路

為快速引導台南市區尖峰時段壅塞車流，台南市府辦理台南都會區北外環第3期新建工程，並在今（17）日由行政院長賴清德與台南市長李孟諺一同出席開工動土典禮，這條快速道路自南科聯絡道至嘉南大圳大洲排水線，長約2682公尺，總經費約23億7935萬元，工程預計110年6月完工，到時候台南市區至南科只要9分鐘。
賴清德表示，北外環道路除了串聯區域，同時也解決台1線、台19線、國道1號的交通問題，北外環道路完工後，交通會更加的便利，也能促進台南的經濟發展，以及讓台南市更邁向幸福宜居的城市。
李孟諺表示，台南都會區北外環道路工程完成後，對於台南市有3大的效益；第一，能夠疏解交通雍塞的問題；第二，大幅縮短南科通勤的工作人員的交通時程，促進南科附近發展，進而幫助台南經濟發展；第三，車輛在快速道路上定速行駛，除了讓車子減少耗油外，同時對於環境保護也有很大幫助，如節能減碳、有效減少空氣污染。
台南都會區北外環道路，自新市台1線到台17線，全長14公里，計畫分4期，經費共約154.87億元；第1期工程（南科聯絡道至高鐵橋下道路）經費10.63億元，路線長約1.8公里，已於104年元月通車；第2期工程（台19線鹽水溪溪頂寮大橋至第3期西段標工程）經費約46.05億元，路線長3.9公里，目前於設計階段；第4期工程（台17線至台19線鹽水溪溪頂寮大橋銜接第2期工程）經費約55.37億元，路線長3.7公里，目前進行環境評估階段。
全線完工通車後，將成為台南市第4條東西向快速主幹道，可做為快速進出台南核心地區重要替代道路，有效串連成為台南地區交通運輸、產業發展及觀光景點的重要廊道，促進大台南地區整體的發展。