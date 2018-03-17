GOT7王嘉爾向導演單挑　記者會直接尬舞

由愛奇藝、新浪微博聯合自製的綜藝選秀節目《熱血街舞團》日前舉辦發布會，鹿晗、陳偉霆、GOT7成員王嘉爾、f(x)的宋茜等人上台分享節目祕辛，宋茜透露到了現場才知道內容和規則相當殘酷，鹿晗則笑說一開始很興奮，但錄到至今都快得憂鬱症，王嘉爾更直嚷：「可能是出生到現在覺得最殘酷的程度！」

節目開播在即，曾連續2天錄製近20小時，陳偉霆表示能到舞台上比賽非常不容易，所以對隊員們的要求也非常高，與陳偉霆同隊的宋茜卻說他很麻辣、嚴格，而這麻辣是對街舞的熱情和認真，陳偉霆聽聞自己「麻辣」，笑回：「辣應該是你吧！」加碼爆料宋茜對團隊的關懷體貼、會請隊員吃飯。而宋茜更曾因為擔心隊員在錄製時受寒，送了「特別的衣服」，笑說不能劇透太多，邀大家到節目裡找答案。