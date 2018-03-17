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娛樂

GOT7王嘉爾向導演單挑　記者會直接尬舞

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/17 16:00
▲王嘉爾在節目發布會上邀導演尬舞。（圖／愛奇藝 , 2018.3.17）
▲王嘉爾在節目發布會上邀導演尬舞。（圖／愛奇藝 , 2018.3.17）

由愛奇藝、新浪微博聯合自製的綜藝選秀節目《熱血街舞團》日前舉辦發布會，鹿晗、陳偉霆、GOT7成員王嘉爾、f(x)的宋茜等人上台分享節目祕辛，宋茜透露到了現場才知道內容和規則相當殘酷，鹿晗則笑說一開始很興奮，但錄到至今都快得憂鬱症，王嘉爾更直嚷：「可能是出生到現在覺得最殘酷的程度！」

節目開播在即，曾連續2天錄製近20小時，陳偉霆表示能到舞台上比賽非常不容易，所以對隊員們的要求也非常高，與陳偉霆同隊的宋茜卻說他很麻辣、嚴格，而這麻辣是對街舞的熱情和認真，陳偉霆聽聞自己「麻辣」，笑回：「辣應該是你吧！」加碼爆料宋茜對團隊的關懷體貼、會請隊員吃飯。而宋茜更曾因為擔心隊員在錄製時受寒，送了「特別的衣服」，笑說不能劇透太多，邀大家到節目裡找答案。


▲《熱血街舞團》由鹿晗（左二）陳偉霆、GOT7成員王嘉爾、f(x)的宋茜等人共同錄製。（圖／愛奇藝 , 2018.3.17） 

《熱血街舞團》由《中國有嘻哈》原班人馬製作，節目中除了深耕街舞文化，更想傳達「熱血+團魂」的精神。王嘉爾更在發布會現場邀導演battle，笑說對方看起來很想跳舞：「他的舞魂還沒放出來，想讓大家知道他才是舞神！」該節目17日起每周六晚上8點在愛奇藝台灣站播出。

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