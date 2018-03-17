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邱鏡淳：研議水電工會團結策盟　參與竹縣公共工程

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/17 16:49
▲新竹縣水電裝置業職業工會舉行會員代表大會，縣長邱鏡淳(左三)頒獎表揚服務近30年的理事長莊奇威(右二)。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.17）
▲新竹縣水電裝置業職業工會舉行會員代表大會，縣長邱鏡淳(左三)頒獎表揚服務近30年的理事長莊奇威(右二)。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.17）

新竹縣水電裝置業職業工會今（17）日舉行第13屆第一次會員代表大會，縣長邱鏡淳頒發表揚狀給奉獻會務30年即將退休的理事長莊奇威、副理事長葉雲全、監事會召集人涂俊維等人，並鼓勵擁有2900餘會員的水電工會團結策盟，由縣府勞工處協助相關職業技能訓練及作業，參與前瞻基礎建設計畫。


▲邱鏡淳期勉新竹縣水電職業工會可以團結策盟，參與前瞻計畫工程，攜手繁榮地方。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.17）

邱鏡淳表示，目前全縣獲中央核定61件、近25億元的前瞻基礎建設工程，這些工程都會包含水電，他相信自己家鄉建設做起來，絕對更具信心與實力，不但營業績效都得到助漲，品質亦有絕對保障；舉例指出近期就在竹北要開辦的電纜地下化工程，金額高達5000多萬元，若以在地工會的資源建設家鄉，不但可以擴大利基，更可以攜手繁榮地方。

邱鏡淳提到，過去許多公共工程標案出現在地業界多屬外地得標廠的下包業者，利潤常遭剝削，經他指示勞工處進行深入了解與研議，著眼透過工會會員策盟方式，突破相關瓶頸，以就近的人力、資源參與建設，後續保固維修也較易掌握時效，這項主張建議提供工會參考，也激盪籌畫各種可行的方案，希望有所改變。


▲新竹縣水電裝置業職業工會舉行會員代表大會，縣長邱鏡淳(左二)頒獎表揚績優、資深幹部。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.17）

勞工處長唐維德、副處長劉家滿等人也到場向水電職業工會會員們致意，說明縣長任內對勞工朋友的照顧與支持，獲表揚的副理事長葉雲全、監事會召集人涂俊維等也分別表示為水電付出一生精華，期許後輩們日新月異，在縣政建設的樂觀指標上，迎接希望、好上加好。

關鍵字水電裝置業莊奇威前瞻基礎建設電纜地下化
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