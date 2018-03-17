二仁溪畔綠化迎蝴蝶　大亞員工家庭日倡議工作與生活平衡

大亞集團今（17）日舉辦2018員工家庭日活動，邀請員工及眷屬為港尾溝溪滯洪池種植蝴蝶食草植物，同時由台南市教育局家庭教育中心帶來生動有趣的親子活動，希望讓員工能夠在工作與生活之間取得平衡，並以實際行動愛護美麗家園。

大亞電纜美麗家園基金會再次與台灣濕地保護聯盟合作，在二仁溪故事館周圍種植蝴蝶食草植物，豐富當地的生物多樣性。有了去年的成功經驗，這次活動吸引大亞、大恒、安鼎國際工程與聚恆科技等四家公司超過120位員工與眷屬踴躍參與。

大亞集團董事長沈尚弘表示，今天活動有兩個目的，一是看看去年家庭日做的生態浮島以及大亞志工持續前來除草淨堤的成果；二是繼續每年做一點工作，相信大家對這裡會越來越有感情。愛護故鄉不只是口號，大亞同仁對美麗家園有所貢獻。