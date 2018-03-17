二仁溪畔綠化迎蝴蝶　大亞員工家庭日倡議工作與生活平衡

大亞集團今（17）日舉辦2018員工家庭日活動，邀請員工及眷屬為港尾溝溪滯洪池種植蝴蝶食草植物，同時由台南市教育局家庭教育中心帶來生動有趣的親子活動，希望讓員工能夠在工作與生活之間取得平衡，並以實際行動愛護美麗家園。
大亞電纜美麗家園基金會再次與台灣濕地保護聯盟合作，在二仁溪故事館周圍種植蝴蝶食草植物，豐富當地的生物多樣性。有了去年的成功經驗，這次活動吸引大亞、大恒、安鼎國際工程與聚恆科技等四家公司超過120位員工與眷屬踴躍參與。
大亞集團董事長沈尚弘表示，今天活動有兩個目的，一是看看去年家庭日做的生態浮島以及大亞志工持續前來除草淨堤的成果；二是繼續每年做一點工作，相信大家對這裡會越來越有感情。愛護故鄉不只是口號，大亞同仁對美麗家園有所貢獻。
濕盟秘書長鄭仲傑除了感謝大亞協助棲地維護，也呼籲大家能夠呼朋引伴來二仁溪故事館參加各種活動。棲地生態的維護需要公私部門共同的參與，在今天的活動中就聚集大亞、家庭教育中心、文藻外語大學學生志工，兩年多前投入溼地經營的目的已經初步實現。
今年新增的親子教育活動是由台南市家庭教育中心所規劃，張冰嫈主任表示，家庭教育中心為了增進家人之間的情誼，提供多樣的親職教育課程，很高興能參與大亞家庭日，作為與企業合作的第一步。根據研究，如果員工的幸福感能夠提高，也能提高工作效率，創造更好的績效。
▲大亞集團17日舉辦2018員工家庭日活動，員工及眷屬種植馬纓丹。（圖／大亞集團提供）
本次活動種植的馬纓丹與長穗木，是蝴蝶、蜜蜂最佳食草之一。在形成綠籬，也可增強坡堤安全。在濕地聯盟志工帶領下，有人負責混合培植土、有人負責提水澆灌，分工合作完成600株小苗的種植。
此次員工家庭日活動，眾人還分組參與環境教育活動。第一組是由溼地聯盟的志工帶領步行前往大甲溼地，沿路並定點進行生態解說；第二組則是在蘇森永老師帶領下，進行「合作數字」、「為愛解套」互動遊戲，以及「醜娃娃」、「嘩啦啦真痛快」桌遊，在新鮮有趣的體驗中帶給員工與眷屬家庭經營的新觀念。
▲大亞集團2018員工家庭日活動，圖為分組「為愛解套」互動遊戲。（圖／大亞集團提供）
快樂的員工、美麗的家園，是大亞集團的使命之一。大亞電纜美麗家園基金會今後將繼續與外部團體合作，推廣工作與生活平衡的作法，致力成為員工、客戶、股東、社會信賴的企業。