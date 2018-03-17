姜成勳戳破900粉絲驚喜　隨後再送7套原味衣

姜成勳見面會以〈My Girl〉開場，殊不知演唱完後，他居然要求粉絲舉起手幅拍大合照，笑說：「今天來一點特別的，等等中場可能有人會先離開，所以我們先來拍照！」但大家擔心驚喜曝光，紛紛不願配合，結果姜成勳反問：「你們椅子上都有不是嗎？」但最後敵不過粉絲，舉雙手投降。

南韓始祖偶像團體「水晶男孩」主唱姜成勳今（17）日在ATT SHOWBOX舉辦見面會，現場更邀請到妹妹姜允智擔任嘉賓，更在開場先來「大合照」環節，硬要破粉絲的驚喜，逗趣的說：「等等中場可能有人會先離開，所以我們先來拍照！」而除了妹妹，姜媽媽也到場支持，讓全場粉絲超驚喜。



▲姜成勳粉絲見面會。（圖／佳音娛樂 , 2018.3.17）

姜成勳出道21年，首次單飛來台舉辦個人專場活動，他見到滿場的粉絲，感動的說：「沒有親眼見到，我真的不敢置信！」認為自己在海外人氣並不高，現在親眼見證後，自豪表示：「不用我說我是超級巨星這件事吧！」說完更自爆有機會再訪台，讓粉絲尖叫連連。

粉絲見面會上只有姜成勳與翻譯，沒有請主持人，他自己主持整場並接受粉絲提問，當問到：「最喜歡吃的台灣食物是什麼？」他回答小籠包，但台下大喊：「臭豆腐！」姜成勳卻撒嬌說：「那個味道很重！為什麼這樣對我！」場面逗趣又爆笑。

姜成勳今也邀請妹妹姜允智一起上台合唱〈家庭〉，表演完後，她用日韓英三國語言跟大家問好，而妹妹也相當愛護哥哥，喊話：「今天要讓哥哥更閃亮！」其實姜成勳今特地帶了7套打歌服來送粉絲，但他擔心衣服又舊又髒，怕大家會嫌棄，結果反而更中粉絲的意。他今晚粉絲見面會門票售罄，共900名粉絲前往朝聖，進帳250台幣，將於後天離台，班機不公開。