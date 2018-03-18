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國際扶輪3462地區推動公益　協助偏鄉孩子翻轉未來

記者金武鳳／台中報導2018/03/18 16:15
▲國際扶輪3462地區創區年會盛大舉辦，總監謝明憲(左四)歡迎專程自馬來西亞來賀的國際扶輪社代表張茂強(左五)。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.18)
▲國際扶輪3462地區創區年會盛大舉辦，總監謝明憲(左四)歡迎專程自馬來西亞來賀的國際扶輪社代表張茂強(左五)。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.18)

國際扶輪社3462地區創區首屆年會，今日以「創新友誼、愛在扶輪」為主軸，在台中葳格國際會議中心登場，中彰投超過3千名社友參與，市長林佳龍特別前往致意，並祝大會圓滿成功。

3462地區總監謝明憲表示，多年來，扶輪社積極參與世界公益外，對地區服務也不遺餘力。尤以今年全力推動「原民大未來計畫」，除了認養15所偏鄉國小，對於教導新住民之子，讓他們透過返鄉溯根，認識母親的故鄉文化，更有顯著成效，扶輪社希望藉由企業社團力量，協助孩子肯定自己，翻轉未來。


▲國際扶輪社3462地區創區首屆年會，今天登場，主委張瑞娜報告年會宗旨與未來前進方向。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.18)

國際扶輪社3462地區創區首屆年會，是以「創新友誼、愛在扶輪」為主題，主要交流過去一年參與國際扶輪心得，並擬定未來一年在台灣推動公益方向，中彰投超過3千名社友參與，更有來自馬來西亞的代表張茂強，代表國際扶輪社長到台中祝賀，社友出動六輛重機，和勞斯來斯轎車熱情歡迎。

3462地區總監謝明憲表示，台灣因兩岸問題，在世界公領域突破有一定難度，但扶輪社是國際性服務社團，集結各行各業傑出企業人士，透過世界性聯誼，增進國際間了解，並致力親善和平，台灣不只能積極參與世界公益，在與各國互動中，更能開展台灣在世界的能見度。


▲國際扶輪社3462地區今年推動「原民大未來」公益計畫，教導新住民第二代認識母親故鄉，藉由肯定自己，翻轉未來。（圖／金武鳳攝，2018.3.18)

除了拓展國際能見度，扶輪社在地區服務更不遺餘力，今年大力推動原民大未來計畫，中部共有15個扶輪社參與，一共認養15所偏鄉國小。此外，扶輪社也教導新住民之子，透過煮越南菜，說越南話，返鄉溯根等活動，認識媽媽的家鄉文化，讓孩子肯定自己，透過企業社團力量，翻轉未來。

此外，台灣地區扶輪社在根除全球小兒麻痺工作的公衛議題上從未缺席，參與時間超過30年，去年全球只剩17例小兒痲痹病例，成績斐然，也因此近年來扶輪社人數，質量倍數增加，因而在去年將3460地區，分成3461及3462地區，讓扶輪社的影響力再擴大。

關鍵字國際扶輪社謝明憲原民大未來
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