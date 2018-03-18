影／「我金憨慢講話！」　盜帥林易增力挺鳳山新人林智鴻

民進黨高市議員初選即將啟動，鳳山新人林智鴻繼立委趙天麟陪伴鳳山車隊掃街後，更獲前職棒選手，人稱「盜帥」林易增，以及民進黨立院黨團幹事長何欣純支持，這兩位分別來自體壇與政壇的優秀專業前輩，百忙之中特於選前「超級星期天」響應「職人挺智鴻，車隊大掃街」，沿街獲市民熱情回應。

從台中特地南下高雄陪同掃街的何欣純表示，過去在她辦公室任職的助理去年嫁給林智鴻，看著自己的「好幫手」成為林智鴻的「好牽手」，再看這位「女婿」從市府專業幕僚，半年多前毅然辭官參選，努力為鳳山市民打拚，讓她刮目相看，笑稱前助理眼光好「沒嫁錯人」。何欣純還提到，過去自己在選區鍥而不捨地監督，改造台中大里的母親之河「旱溪」，所以她看到林智鴻推動鳳山溪整治改造，覺得兩人都對家園有一致的使命，要透過環境品質提升讓市民能夠安居，因此她高度肯定林智鴻。



▲林智鴻與何欣純在鳳山區掃街拜票。（圖／林智鴻提供 , 2018.03.18）

而身為康寧大學棒球隊總教練的「盜帥」林易增，16日才在台中帶領球隊，奪得全國大專棒球聯賽（公開二級）第一名並升格公開一級比賽資格。帶著勝利喜氣，今也陪同林智鴻掃遍鳳山市區，還打趣套用經典廣告詞向民眾推薦：「我金憨慢講話，但是林智鴻敢大聲講話，又很實在，會是為民發聲的年輕好議員。」林易增說，林智鴻過去推動體育處升格，並主張要增加體育預算，令他非常認同。林易增相信讓熱愛運動的林智鴻進入議會，協助推動基層運動與各級賽事，將使高雄成為更加健康的城市。



▲林智鴻牽手現身與盜帥林易增一起掃街拜票。（圖／林智鴻提供 , 2018.03.18）

何欣純與林易增都推薦林智鴻是專業好人才，呼籲鳳山市民給專業優質的新世代一個機會，將林智鴻送進市議會。