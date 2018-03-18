換GLAY當嘉賓　五月天怪獸：下半場交給GLAY

日本搖滾天團「GLAY」17日在台北小巨蛋舉辦「GLAY ARENA TOUR 2018 "SPRINGDELICS" in Taipei」演唱會，睽違5年開唱，首度攻蛋就在萬名歌迷助威下完美落幕，除了承諾下次相見，他們更在演唱會上提及，「日本地震時受到很多台灣的幫助，這次台灣地震，我們也在想能為台灣做點什麼，希望能捐出這次演唱會的部分收入，讓彼此之間的愛互相扶持交流。」部份善款除了賑災外，也希望捐款給需要幫助的人，相當暖心。

而此次演唱會，五月天擔任嘉賓，與GLAY相識16年多再次同框，讓期待看到兩大天團再創經典的歌迷留下難忘的回憶，GLAY知道他們5月19、20日即將三度站上日本武道館，感謝五月天義氣相挺，為還人情，將空出時間擔任演唱會嘉賓，怪獸笑說：「上半場我們，下半場就交給GLAY！」TERU則笑回：「我們暖場就好。」怪獸開玩笑說：「其實是五月天想早點休息，趕去慶功宴啦！」兩大天團難得聚首，演唱會結束後也把握時間話家常，一搭一唱，歡笑不斷，最後不忘互贈名產，當GLAY先送上禮物時，怪獸笑說：「去年金曲獎時，我們還說下次見面，不要再準備禮物了，結果這次還是有準備，還好我們也有準備。」隨即拿出禮品回贈，並宴請螃蟹鍋吃到飽，慰勞GLAY。