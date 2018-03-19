影／電價漲就怕影響物價　沈榮津：不適度調無法節電

電價審議委員會16日下午召開委員會決議，電價確定調漲，平均漲幅約3%，一度電多0.0765元，將自4月1日起開始實施，就怕影響物價。經濟部長沈榮津今（19）日出席立法院經委會受訪時表示，台灣目前的電價是亞洲國家中最低的，如果電價不適度的調整的話，沒有辦法節電。

經濟部長沈榮津出席立法院經濟委員會，就「非核家園計畫執行後帶來之電力供應不穩導致外資對台灣投資有所顧慮；為了解決短期內之缺電問題造成空氣污染更為嚴重，電價跟著上漲導致民怨沸騰，政府之因應對策」專案報告並備詢。

電價審議委員會16日決議，考量到燃料價格上漲因素，審議會決議這次電價平均漲幅為3%，將由一度2.5488元，調漲為每度2.6253元，平均漲幅約3%，雖然住宅500度以下及小商家1,500度以下用電的電價不調整，但是還是有不少民眾憂心會影響物價。