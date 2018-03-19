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娛樂

邵昕昔慘賠300萬　妻鼓勵開平價麵店東山再起

娛樂中心／綜合報導2018/03/19 13:49
▲邵昕19日凌晨因酒駕遭逮，訊後依5萬元交保。（圖／翻攝 邵昕臉書, 2018.03.19）
▲邵昕19日凌晨因酒駕遭逮，訊後依5萬元交保。（圖／翻攝 邵昕臉書, 2018.03.19）

藝人邵昕2012年與好友經營「何善之」餐飲集團，最高一天營收達35萬元，但最後關門大吉，2015年邵昕與日本公司合開高檔日式餐廳，卻因為定價太高，客人不買單，無奈慘賠300萬元。之後他與現任妻子Vivi一起開了一間平價麵店，月收約10萬，邵昕相當感謝妻子的鼓勵與陪伴，「這個女人真的改變了我」。

早期邵昕演過許多戲劇，還曾入圍金馬獎最佳男主角，被封為台灣的一線小生，後來邵昕轉往商界投資餐飲，根據《蘋果日報》報導，邵昕全盛時期擁有四家店，一天營收達35萬元，可說是餐飲界大亨，不過卻因為種種因素，四家店全都關門，還賠了300萬元。2012年他與前妻婷婷離婚，之後遇到現任妻子Vivi，倆人在2016年登記結婚，妻子也鼓勵邵昕重拾對餐飲的熱愛，因此合力開了「立祥公寓」平價麵店，雖然收入比不上全盛時期優渥，但生活過得充實，他曾感性向老婆告白：「這個女人真的改變了我」。


▲邵昕在妻子的鼓勵下，東山再起開了一間平價麵店。（圖／翻攝 邵昕臉書,2018.03.19）

邵昕日前與美食專家吳恩文合作推出新料理，他過去曾因捲入碩天科技炒股案遭查辦，吳恩文在2015年時也因吸毒跟持有毒品被逮，演藝事業幾乎全部停擺。曾上過社會版面的兩人，這次揮別陰霾重新開始，沒想到邵昕酒駕，讓這次合作模糊焦點。邵昕大嫂楊琴妮表示，不便提供他太太聯絡方式，僅說：「他們不會回應。」

關鍵字邵昕吳恩文
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