邵昕昔慘賠300萬　妻鼓勵開平價麵店東山再起

藝人邵昕2012年與好友經營「何善之」餐飲集團，最高一天營收達35萬元，但最後關門大吉，2015年邵昕與日本公司合開高檔日式餐廳，卻因為定價太高，客人不買單，無奈慘賠300萬元。之後他與現任妻子Vivi一起開了一間平價麵店，月收約10萬，邵昕相當感謝妻子的鼓勵與陪伴，「這個女人真的改變了我」。

早期邵昕演過許多戲劇，還曾入圍金馬獎最佳男主角，被封為台灣的一線小生，後來邵昕轉往商界投資餐飲，根據《蘋果日報》報導，邵昕全盛時期擁有四家店，一天營收達35萬元，可說是餐飲界大亨，不過卻因為種種因素，四家店全都關門，還賠了300萬元。2012年他與前妻婷婷離婚，之後遇到現任妻子Vivi，倆人在2016年登記結婚，妻子也鼓勵邵昕重拾對餐飲的熱愛，因此合力開了「立祥公寓」平價麵店，雖然收入比不上全盛時期優渥，但生活過得充實，他曾感性向老婆告白：「這個女人真的改變了我」。