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屏東市瑞光路延伸開闢工程開工　108年底開放通車

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/19 16:15
▲屏東市瑞光路延伸開闢工程動工，全長3857公尺將從台1線民生東路銜接台27線復興南路，預計108年底前竣工開放通車。（圖／屏東縣政府提供）
▲屏東市瑞光路延伸開闢工程動工，全長3857公尺將從台1線民生東路銜接台27線復興南路，預計108年底前竣工開放通車。（圖／屏東縣政府提供）

屏東市都市計劃內外環道-瑞光路延伸開闢工程，今(19)日上午由縣長潘孟安及營建署南區工程處長吳瑞安共同主持開工祈福典禮，全長3857公尺道路將從台1線民生東路銜接台27線復興南路，預計108年底前竣工開放通車。

縣長潘孟安指出，屏東市區的台1線與台27線省道，除肩負聯外道路功能外亦是市區內主要幹道，但因交通量已不堪負荷，在擔任立委時就爭取增闢屏東市區東南側外環道路，以紓解市區內交通壅塞問題，在營建署支持下，瑞光路延伸開闢工程終於核定動工。

潘縣長表示，道路拓寬開闢對市區發展深具影響，瑞光路延伸至台27線道路闢建完成後，除串聯屏東市東側外環道（瑞光路）完整性外，配合今年底即將完成的海豐外環道第一期工程，將能有效改善市區通往國道3號長治交流道、屏東農業生物科技園區及屏東熱帶農業園區之交通擁擠問題。潘縣長並期待營建署未來持續支持市區都市計劃區內及區外的道路開闢，讓市區交通網絡更加完善。

▲縣長潘孟安主持屏東市瑞光路延伸開闢工程動工典禮。（圖／屏東縣政府提供）

縣府工務處表示，屏東市瑞光路延伸開闢工程，由內政部營建署南區工程處自辦設計及監造，西起復興南路一段（台27線）與龍華路口，往東北銜接至民生東路（台1線）止，全長約3857公尺，計畫開闢寬度18公尺，道路雙向各設置1汽車道、1慢車道、人行道及植栽綠帶。

營建署南區工程處表示，瑞光路延伸開闢工程，用地徵收費用共2億3276萬，主要工程及附屬設施包括道路及排水溝工程、寬頻管溝、LED路燈、植栽綠美化及交通號誌等，總工程費為3億2,352萬元預計於108年8月全線完工，108年底前開放通車。

縣府期待工程全線通車後，除可分散屏東市區穿越性車流外，亦能提升聯外道路之便捷性及市區道路網絡之完整性，並帶動屏東市之整體發展。

關鍵字瑞光路台1線台27線國道3號農業園區
中市東海火化爐　市府：汰換設備房東催繳房租不成　反遭房客殺害

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