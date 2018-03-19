金融科技將擴及5億人口　手機網購過半傾向用行動支付

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，從世界移動通訊大會（MWC）到支付與金融服務盛會 Money20/20都可以看到科技與金融相互融合的成果結晶。根據萬事達卡預測，2021年世界上將有多達280億個連網裝置，因此發展跨裝置支付方案與善用人工智慧（AI）協助商家與顧客互動，將成為行動消費世界中的重要任務。

萬事達卡最新手機網購行為調查顯示，擁有手機、平板電腦或筆記型電腦的台灣人中，有高達53.8%傾向捨棄傳統錢包轉而使用行動裝置付款，顯示數位經濟與行動支付已成為台灣消費者的日常景象。萬事達卡更明確指出，到2020年，創新的金融科技服務將可及於全球超過5億的消費者，而數位經濟的關鍵3要素，包括科技基礎建設、革新的企業數位化商務或線上電子商務都將和創新支付、創新科技緊密切合。

在今年的MWC上，萬事達卡也宣布與 Facebook 合作，在 Facebook Messenger 中整合 Masterpass QR 收款功能，使商家得以更方便地與消費者互動和交易，這項技術不僅幫助亞洲和非洲的小型商戶提升數位化經營模式，更彰顯萬事達卡實現包容性金融上的堅定使命。

在台灣，萬事達卡繼去年底也攜手財金公司與聯合信用卡中心，一同拓展 QR Code 支付使用範圍。今年萬事達卡也將藉由國外的積極布局與國內的強力推動，持續拓展跨境交易，並擴大台灣在地合作商家數量及合作商家類別，讓消費者不論在台灣或出國旅遊，都可直接使用 Masterpass QR 支付功能，享受更加安全便捷的支付工具、驅動台灣支付接軌國際。

此外，在今年首次於亞洲舉辦的 Money20/20，萬事達卡宣布加強亞太地區與行動營運商（MNOs）的合作，透過掌握數據分析、優化核心服務、多樣化收益，期望能為電信業者開發更多金流服務、提升競爭力。

在台灣，萬事達卡不僅於去年底與中華電信 Hami Wallet 合作，推出全球第一個採用萬事達卡雲端支付服務（MCBP） 2.0的電子錢包，也是亞太區首款結合萬事達卡數位支援服務（MDES）的開放式錢包，以支援多種電子票證自動加值，今年也將進一步與更多電信業者在廣度與深度上展開合作，滿足台灣消費者的行動支付需求，並讓跨平台支付體驗更為順暢。

同時，Masterpass 電子錢包目前在台灣已連結近2000個商戶夥伴，種類涵蓋餐飲服飾、商城購物、旅行住宿、交通票券和慈善捐款，今年將進一步強化與各產業商家的合作關係，推出更快速升級的「一鍵支付 (express checkout）」與 App 內購買功能，為消費者簡化付款流程、提升線上既安全且方便的購物經驗。

在智慧城市方面，萬事達卡表示，已與全球超過100座城市合作，打造運輸支付系統以取代實體票券，為城市居民提供最便捷的服務，更與合作商戶夥伴推出各項提升消費者數位經濟體驗的服務，像是在英國，於其全國的必勝客餐廳推出 Qkr！with Masterpass，讓消費者直接透過手機點餐、分帳、付款，平均省下12分鐘的結帳時間;在澳洲，與新南威爾斯交通局合作啟用雪梨渡輪、輕軌行動支付服務。