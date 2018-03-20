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政治

名家論壇》王時齊／原來旅行這麼不簡單的「台灣旅行法」

文／王時齊2018/03/20 08:00
▲白宮發布新聞稿指出，美國總統川普已經簽署了《台灣旅行法》。（資料圖片／達志影像／美聯社 , 2018.3.17）
▲白宮發布新聞稿指出，美國總統川普已經簽署了《台灣旅行法》。（資料圖片／達志影像／美聯社 , 2018.3.17）

上個禮拜五，美國川普總統趕在度周末前，簽署了國會送來的「台灣旅行法」草案，讓這個法案正式通過。雖然即使他不簽，法案也會自動生效，但川普終究是簽了，這個動作的本身就具有政治上積極的意義，代表打開美台高層互訪限制，這不僅是美國國會的立場，也是白宮的態度。

當這個法案正式通過，許多旅美的台僑傳了訊息給我，他們說好想哭，開心的哭。這是旅美台僑最直接又真實的反應，因為他們心裡最明白，這一條路走得有多麼辛苦，而為了改變美國的政策，他們努力了多少年，其中有怎樣的挫折與心酸。

除了政府高層和外交人員之外，這群在海外打拚的台灣人，應該是最能理解台美政府間那種曲折間接又層層障礙的互動模式了。每次台灣總統過境美國，總是有許多看得見與看不見的奇怪限制：華府是禁區，會面官員層級受限，經常見了面也不能承認，戶外活動管制媒體採訪，美國境內管制新聞露出，和台僑吃飯時還要管制手機。

這種處處受限、極盡低調的模式，讓這群台僑心裡委屈，卻無能為力。因此他們展開遊說，拚命的透過所有管道，讓美國參眾議員們了解，限制台灣和美國官員的互訪接觸，是多麼不合理也不符合美國利益。終於等到美國總統簽署了這部法案，這喜悅的淚水，應該是一種「揮汗播種，歡喜收割」的心情。

相較於這一群心總是向著台灣的台僑，國內有些人的反應就讓人覺得非常可議。這些人花了很大的功夫，把「台灣旅行法」這個好消息講得像是一個燙手山芋，避之唯恐不及，說這會讓台灣淪為美中角力的籌碼。這些說法，唱和著中國政府對美國的抗議聲浪，一搭一唱，毫無縫隙。真是主子的手指向哪裡，奴才的口水就噴到哪裡。

你們怎麼沒有人談談中國對台灣的國際封殺，究竟有沒有道理？中國阻撓台灣得到作為一個國家應有的待遇，為了衝破這層羅網，你們出過什麼力？

國與國之間廣泛的議題合作，本來就是國際政治發展的趨勢，這不可逆的潮流，本來就跟政治計算無關。如果不是中國「逢台必反」、視台灣如地方政府的心態，台灣與美國之間根本就不必有任何無意義的禁忌。也就是說，中國強力介入台美間的交流模式，才是問題的根源，台灣旅行法只是一個突破不正常封鎖的必要手段罷了。

從另一個角度來看，中國的霸權崛起和掩藏不住的野心，也讓台灣在這幾年中，逐漸的被亞太周邊國家當成重要的合作對象。比方近日以來，中國一連串在國際跟區域上積極擴張的態勢，無論經貿上的一帶一路、軍事上的持續出海，屢闖包括台灣、日韓在內識別區的機艦巡航，這些不友善的動作，都讓周邊國家沒得選擇，要牽起台灣的手來，多找一個友善而可靠的合作對象。這難道不是中國自己造成的？

「台灣旅行法」的出現，一方面反映了台美之間關係持續發展上的必然，一方面也提醒我們國際局勢的瞬息萬變，曾經一度在國際間被當作麻煩製造者，有理講不清的我們，多年後慢慢的成為大家願意信賴的一個力量。而中國反倒是因為種種理由，現在成為大家戒心的「銳實力」。

當然，台灣面對國際政治中的現實困境，也不會因此一夕消失，但作為一個小國，當然要一致對外，共同爭取更大的生存空間。千萬不要像某些人那樣，染上斯德哥爾摩症候群，被綁架久了，滿嘴說的都是綁匪的語言。

●作者：王時齊／政治評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇台灣旅行法川普國際政治台美關係
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