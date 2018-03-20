民進黨能源政策落實　每人每年電費多一萬？

經濟部召開電價費率審議會，拍板平均電價調幅為 3%，經濟部長沈榮津表示，電價調漲影響物價指數比例不高，台灣電價在亞洲鄰近國家已是最低，政府會在穩定物價、照顧民生與節電方面取得平衡點。

經濟部召開電價費率審議會，拍板平均電價調幅為 3%，國家政策基金會今(20)日召開「“煤”有乾不乾淨」深澳電廠環評記者會，台灣能源部落格版主陳立誠表示，民進黨政府用綠能與再生能源取代核電，用天然氣取代燃煤，未來恐讓發電成本每年增加兩千五百億元，等於是全台每人每年要增加一萬元電費。

陳立誠表示，政府以綠能與再生能源取代核電，等於每年電價增加一千六百億元新台幣，同時台灣還需要對國際社會減碳，所以政府的能源政策必須要把碳排量比較高的燃煤發電，改為天然氣發電，這變動又增五百到一千億元新台幣。

陳立誠表示，若是民進黨政府的能源政策真的落實，到 2025 年時，台灣發電成本恐怕增加兩千五百億元新台幣，平均分攤到全台兩千三百萬民眾身上，每人每年等於增加一萬元電費。

現場媒體提問，台灣的能源政策應該怎麼樣配比？陳立誠表示， 2025 年民進黨的能源政策配比是核電零、再生能源二十%、燃煤三十%、天然氣五十%，但前總統馬英九去年底曾說過 4321 的配比，也就是再生能源十%、核電二十%、天然氣三十%、燃煤四十%，在這樣的配比碳排跟蔡政府一致，但發電成本卻少了一千八百億元，這是務實的做法。