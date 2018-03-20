美麗的錯誤！陳金德要移除宜蘭運動公園黑板樹

宜蘭運動公園體育館旁的中軸道，種植400多棵黑板樹，宜蘭縣政府打算移除另外種植苦楝樹，由於黑板樹樹枝脆弱，颱風來襲容易斷枝，開花季節又會有異味，代理縣長陳金德今（20）日表示，當初種植這些黑板樹是「美麗的錯誤」，因此，考慮予以移除，不過，因為宜蘭運動公園意義特殊，所以縣府特別成立專案小組，邀請當年規畫的設計師及專家會勘，最後決議移除黑板樹改種苦楝。

宜蘭運動公園是民國74年陳定南擔任宜蘭縣長時規畫設置的，園區植栽以台灣欒樹及黑板樹為主。不過，因為黑板樹有一些先天上的缺點，宜蘭縣政府考慮予以移除，另外栽種苦楝樹。代理縣長陳金德表示，幾十年前台灣從南到北很多縣市都有種植大量的黑板樹，由於黑板樹生長快速，很多首長認為可以立竿見影，很快長成大樹，所以就大量種植。陳金德說，其實這是個「美麗的錯誤」，因為黑板樹樹枝脆弱，經不起颱風，經常斷枝、斷幹，葉子少難以成樹蔭，樹的樣態也不是很好看，開花時又會有臭味，根淺也會造成危險。