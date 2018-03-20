朴寶劍打工片／洗衣買菜煮晚餐　還一口氣幹掉15個春捲

南韓綜藝節目《孝利家民宿2》自朴寶劍加入後收視創新高，上周日播出的最新一集中，他當起稱職打工仔，不但先載客人到海水浴場，回到民宿後便開始打掃家裡、洗衣服、送李尚順去機場，回家路上還去超市買菜，跟潤娥做晚餐給李孝利吃，吃飽喝足再打掃溫泉浴池，果然在朴寶劍首日打工生活播出後，第七集收視再創最新紀錄來到10.75％，比上一集多出1.6％，可見他的超高人氣。
朴寶劍一到民宿片刻不得閒，中午開始與潤娥打掃家裡，更自動自發拿客人髒衣服來洗，但礙於不懂洗衣機操作，前輩工讀生潤娥也細心教他，兩人合作無間。其實該集李尚順要離開民宿去首爾工作，製作組才找來朴寶劍來代替他照顧家裡，當為期三天的打工仔，就在李尚順要出發去搭飛機時，朴寶劍也稱職的當起司機，載社長去機場。
▲朴寶劍超市買菜。（圖／翻攝愛奇藝台灣站 , 2018.3.20）
安全把李尚順送到機場後，朴寶劍也準備去採買晚餐材料，他未作任何遮掩，身穿顯眼的白色大衣現身超市立刻被民眾認出，不過錄影當天就有新聞報導指出他去孝利家打工，所以大家紛紛替他加油。晚餐他與潤娥製作越南春捲，兩人也吃貨上身，邊切菜邊吃，而節目片段中，熱愛越南春捲的朴寶劍足足嗑掉15個，讓人驚艷他的食量，李孝利也因為她吃相好看，笑說像看到了Live的美食廣告。
吃飽喝足後，因為客人要泡天然溫泉浴，兩位兼職生就去打掃浴池，並折好毛巾與桑拿衣服，隨後又拿著吸塵器去蒙古包打掃，工作完朴寶劍也換上桑拿衣，與大家一起泡溫泉，合影留念。