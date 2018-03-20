朴寶劍打工片／洗衣買菜煮晚餐　還一口氣幹掉15個春捲

南韓綜藝節目《孝利家民宿2》自朴寶劍加入後收視創新高，上周日播出的最新一集中，他當起稱職打工仔，不但先載客人到海水浴場，回到民宿後便開始打掃家裡、洗衣服、送李尚順去機場，回家路上還去超市買菜，跟潤娥做晚餐給李孝利吃，吃飽喝足再打掃溫泉浴池，果然在朴寶劍首日打工生活播出後，第七集收視再創最新紀錄來到10.75％，比上一集多出1.6％，可見他的超高人氣。

朴寶劍一到民宿片刻不得閒，中午開始與潤娥打掃家裡，更自動自發拿客人髒衣服來洗，但礙於不懂洗衣機操作，前輩工讀生潤娥也細心教他，兩人合作無間。其實該集李尚順要離開民宿去首爾工作，製作組才找來朴寶劍來代替他照顧家裡，當為期三天的打工仔，就在李尚順要出發去搭飛機時，朴寶劍也稱職的當起司機，載社長去機場。