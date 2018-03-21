上海商銀加入行動支付 目前Google Pay綁卡

在國際三大行動支付中，目前以 Google Pay 開放的合作銀行家數最多。

另外有：國泰世華、中國信託、聯邦、第一銀、新光、渣打、台新、玉山、安泰、華南、匯豐及上海銀行等 12 家銀行信用卡，可綁定 Google Pay。

到目前為止，已有：國泰世華、中國信託、玉山、台新、花旗、聯邦、渣打、北富銀及上海商銀等 9 家銀行信用卡，可綁定 Samsung Pay。

上海商銀表示，兩大國際行動支付各擅勝場，Samsung Pay 因同時支援 NFC 非接觸感應與 MST 磁條感應雙技術，刷卡覆蓋率達 99%。而 Google Pay 則是支援手機廠牌與型號最多，只要是系統 Android KitKat 4.4 以上的智慧型手機都可使用。

上海商銀發言人暨副總經理林志宏表示，上海商銀信用卡一直以來穩健經營，但隨著新科技於金融場景的運用越來越普及，也積極投入各項新科技發展，期望能持續為上海商銀卡友創造更好的消費體驗。