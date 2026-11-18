我是廣告 請繼續往下閱讀

黃仁勳認私生活犯錯 「未達輝達對員工的標準」

鬆口願意重返輝達 但CNN曝董事會無意讓他復職

川普、馬斯克力挺回歸 聲明瀏覽數突破2800萬

黃樂共諜疑雲尚無定論 美國情報單位持續調查

12月1日赴國會作證 復職之路仍有變數

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳因婚外情及中國間諜疑雲，日前閃辭執行長職務，沉默多日後終於打破沉默！黃仁勳於美東時間17日首度公開發表聲明，坦承自己在私人生活中犯下嚴重錯誤，並對造成董事會困擾深感懊悔。他也首度明確表態，只要董事會認為符合公司及美國利益，自己願意重返輝達擔任執行長。不過有知情人士透露，輝達董事會目前並未考慮讓黃仁勳復職，意味著他的回歸之路仍充滿變數。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、CNBC等外媒報導，黃仁勳17日發表辭職後首份公開聲明，首先感謝過去一週來自親友、科技業界、輝達員工及陌生人的支持，表示各界對他與家人的關心，讓他深受感動。黃仁勳回顧自己53年前來到美國的經歷，強調成為美國公民是人生最珍貴、最值得驕傲的成就之一。他也形容，輝達是自己畢生投入的事業，能與同仁共同建立這家公司，是莫大的榮幸。談及此次風波，黃仁勳坦言：「我沒有達到輝達對每一位員工的要求，在私人生活中犯下嚴重錯誤，也為董事會帶來問題，對此我深感懊悔。」他表示，願意為自己的錯誤承擔責任，並全面配合董事會正在進行的獨立調查。黃仁勳也再次向家人表達歉意與愛意，承諾未來將以實際行動重新贏得家人的信任。黃仁勳指出，離職後陸續看到輝達員工、投資人、合作夥伴及客戶公開呼籲他回歸，面對當前複雜的科技發展、市場競爭及地緣政治環境，各界持續給予支持，讓他深感感激。他也首度針對復職可能性明確表態：「如果董事會認為我的回歸符合股東、員工、公司及美國的最大利益，我將深感榮幸，願意回應這些呼聲，重新擔任執行長。」不過，黃仁勳是否能夠重返輝達，仍取決於董事會決定。CNN引述一名知情人士透露，輝達董事會目前並未考慮讓黃仁勳復職。CNN已向輝達尋求回應，但尚未取得公司的正式說法。輝達上週已宣布，由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長職務，董事會則同步評估公司內部及外部的接班人選。黃仁勳辭職後，科技業及投資圈陸續出現要求他復職的聲浪，包括輝達現任與前任員工，以及多名矽谷科技業人士。特斯拉（Tesla）及SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）日前在社群平台X表示，自己非常樂意聘用黃仁勳，也宣布將加入要求輝達董事會讓黃仁勳回歸的連署行動。相關連署目前已獲得近20萬人支持。美國總統川普（Donald Trump）16日也表示，如果黃仁勳重新擔任輝達執行長，他並不反對。川普過去經常就美國人工智慧政策徵詢黃仁勳意見，並預計本週與中國國家主席習近平會面。他也透露，屆時「可能」與習近平討論輝達相關議題。黃仁勳的公開聲明同樣引發高度關注。根據報導，截至台灣時間18日清晨6時，相關貼文已累積超過2800萬次瀏覽、78萬個讚及4.1萬則留言，顯示外界對他是否回歸輝達仍高度關注。黃仁勳於33年前共同創辦輝達，並長期擔任執行長，帶領公司成為全球AI晶片產業龍頭。然而，近期接連爆出的婚外情及國安爭議，讓他的職業生涯面臨重大轉折。輝達董事會先前因黃仁勳涉及多段婚外情的報導啟動調查，其中包括與黃樂（Alice Huang）的關係，以及另一段涉及輝達高階主管的婚外情。部分消息來源指稱，黃樂可能與中國情報機構存在關聯，引發美國國安單位關注。不過，CNN強調，美國情報機構目前仍在釐清黃樂與中國政府的關係，多名消息人士表示，迄今蒐集的情報並不足以證明她曾替北京從事間諜活動。此外，美國司法部與新加坡內政部先前也否認曾正式指控黃樂為中國間諜。CNN多次嘗試聯繫黃樂尋求回應，但均未成功。因此，相關國安疑慮目前仍處於調查階段，尚不能認定黃樂涉及間諜活動。除了董事會的獨立調查，黃仁勳接下來還必須面對美國國會的詢問。根據報導，黃仁勳已同意於12月1日出席國會閉門聽證，接受眾議院外交事務委員會、美中戰略競爭特別委員會及情報委員會的聯合詢問。輝達法務長泰特（Tim Teter）則預計於12月2日出席另一場聽證。兩場會議均將採取閉門方式進行，但相關詢問紀錄預計事後公開。外界預料，國會調查將聚焦黃仁勳涉及的國安疑慮，以及輝達在對中國出口管制方面的相關問題。儘管黃仁勳已公開表達重返輝達的意願，也獲得川普、馬斯克及部分員工支持，但董事會尚未改變立場，加上國會調查仍在進行，他能否重新執掌這家全球AI晶片巨頭，目前仍充滿不確定性。