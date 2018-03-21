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政治

民進黨「為面子」棄核電燒1.6兆　侯漢廷：良心不痛嗎

編輯中心／綜合報導2018/03/21 11:47
▲新黨新思維中心主任侯漢廷痛批，民進黨在能源政策上花大錢「就為了面子」。（資料圖片）中央社記者郭日曉攝 107年3月14日
▲新黨新思維中心主任侯漢廷痛批，民進黨在能源政策上花大錢「就為了面子」。（資料圖片）中央社記者郭日曉攝 107年3月14日

為了達成 2025「非核家園」的目標，台電目前已將核四除役，改為力推深澳火力發電廠；然而深澳電廠的環評至今仍有爭議，所帶來的空污危害勢必為日後一大問題。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷痛批，在能源政策上花大錢，「就為了民進黨的面子！」


深澳電廠的環評至今仍有爭議，所帶來的空污危害勢必為日後一大問題。（資料圖片／民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年3月15日

昨（20）日晚間，侯漢廷於臉書上 PO 文，細數民進黨歷來在能源政策上所花費的費用。他表示，核四停建後，除了將虧損 2838 億，台灣注定要缺電。此外，2016 年民進黨廢棄了正在興建中的露天乾貯廠改為室內乾貯場，耗資 300 億，而後時代力量立委黃國昌要求加碼興建，又額外耗資了 794.6 億。2017 年 11 月，政府投入 9000 億新增燃油、燃氣機組，今年 3 月再投入 1000 億興建深澳電廠。


立法院教育及文化委員會15日邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星列席報告業務概況，暨「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，國民黨立委高舉「非核家園，自打耳光」的標語，並高呼「蔡英文要道歉」等口號，同時還自製了一個「非核家園」的神主牌，要送給民進黨團。（資料圖片）中央社記者施宗暉攝 107年3月15日

侯漢廷指出，除了以上為了發電所付出的代價，還得加上燃媒所造成的空污，以及補助鍋爐汰換等，又加上了 2150 億；另外，非核家園的「以綠代核、以氣代媒」，每年更要憑空增加成本 2500 億，且將持續造成台灣電力結構虧損。這些「燒掉」的一兆六千八十二點六億，再也回不來。

侯漢廷直言：「已經花了錢，便宜、無空汙的核電不用，投入無止盡的錢增加空汙用燃煤與天然氣，最後要嘛全民漲電價，要嘛國家負擔全民納稅人埋單。這一切到底為什麼？」、「就為了民進黨的面子。」

文末侯漢廷更痛批：「民進黨憑什麼本事能浪費如此鉅款？而花了錢，仍無法保障供電無虞，你的良心不會痛嗎？」

關鍵字民進黨深澳電廠非核家園黃國昌蔡英文侯漢廷良心
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