矯正後臉歪、顳顎疼痛　人工琺瑯貼片及時補救

日前一名女高中進行齒列矯正後，牙齒排列整齊了，但外觀臉型仍是歪的，所幸後來接受數位微笑美學設計量身打造的人工琺瑯貼片，補救比例不對且歪斜的臉型，重拾端正臉型。
收治該名患者的牙醫師林克承指出，傳統齒列矯正僅著重在將牙齒排整齊，卻忽略矯正後的整體口周美學，因此易導致矯正後臉型不正或笑起來不美觀的問題。透過電腦數據設計的DSD數位微笑美學設計客製人工琺瑯貼片，可較精準且快速地解決患者外觀困擾，因此也被視為牙齒的微整型。
DSD數位微笑學設計是在治療前，預先將患者的臉部各角度照片與微笑曲線輸入電腦，透過精準整合運算模擬最適合患者的微笑曲線，同時可精算出治療後成果與顏面變化，笑容比例、牙齒大小、顏色、咬合等皆可客製，提供患者所見即所得的治療成果，避免術後期望落差。
林克承針對該位女高中生患者的情況，加強其齒面右下與左上的人工琺瑯貼片，讓臉型視覺變正。林克承說明，以新技術打造的人工琺瑯貼片非單面向，而是可以鑄造成L形，將貼片服貼於牙齒咬合面及後面，達到外觀與咬合面的雙重調整。
值得一提的是，女高中生患者的母親因長年受顳顎關節症候群所苦，也接受了DSD人工琺瑯貼片治療，提高牙齒咬合高度，並巧妙利用貼片所提供的高度來代替傳統咬合板，如同24小時固定式的人工琺瑯咬合板，不間斷地緩解肌肉緊繃。
林克承對此表示，顳顎關節症候群的傳統治療方式是製作一個活動的透明咬合板，透過提高咬合高度以降低夜間磨牙損害，但白天使用並不方便，患者容易遺失或忘記戴而導致效果受限。DSD人工琺瑯貼片治療方式，可幫助顳顎關節症候群患者免於使用肌肉鬆弛劑或進行顳顎關節鏡沖洗等手術。且治療後約1個月左右，可大幅緩解頭頸痠痛、張口疼痛或卡卡合不攏的情形，至於耳悶、暈眩、耳鳴、夜間磨牙等症狀也能同步改善。
DSD數位微笑美學設計除了可打造免磨牙的人工琺瑯貼片，還可運用於咬合歪斜、顳顎關節障礙、磨牙耗損重建、蛀牙填補、牙冠修復、斷牙修復、植牙、矯正等療程，大幅提升治療品質與速度。林克承提醒，牙齒會影響下半臉輪廓，進行口周美容時務必考量全臉，並於術前與醫師完整溝通，透過全面考量與輔助治療的規劃，才可兼顧口周健康與美麗。