矯正後臉歪、顳顎疼痛　人工琺瑯貼片及時補救

日前一名女高中進行齒列矯正後，牙齒排列整齊了，但外觀臉型仍是歪的，所幸後來接受數位微笑美學設計量身打造的人工琺瑯貼片，補救比例不對且歪斜的臉型，重拾端正臉型。

收治該名患者的牙醫師林克承指出，傳統齒列矯正僅著重在將牙齒排整齊，卻忽略矯正後的整體口周美學，因此易導致矯正後臉型不正或笑起來不美觀的問題。透過電腦數據設計的DSD數位微笑美學設計客製人工琺瑯貼片，可較精準且快速地解決患者外觀困擾，因此也被視為牙齒的微整型。

DSD數位微笑學設計是在治療前，預先將患者的臉部各角度照片與微笑曲線輸入電腦，透過精準整合運算模擬最適合患者的微笑曲線，同時可精算出治療後成果與顏面變化，笑容比例、牙齒大小、顏色、咬合等皆可客製，提供患者所見即所得的治療成果，避免術後期望落差。