地方萬花筒》重整犁頭山古道　眺望竹北、新埔視野絕佳

新竹縣新埔鎮文山社區發展協會的婆婆媽媽們，在理事長王增基號召下，一起投入整理犁頭山文山步道，就地取材以大小石頭堆疊出方便行走的階梯，並且沿路種植櫻花樹苗，未來還計畫架設吊橋，方便各地朋友前來領略當地自然風光美景。

王增基表示，「犁頭山」是因形狀酷似犁田的犁頭得名，也由於山勢由新埔攀升到此處，突然中斷「斷軌」陡降直落竹北平原，有如龍頜斷落，所以古時又稱「斷龍頷」，位在山腳下的文山社區以前就叫做犁頭山庄，曾有新埔穀倉之美名。



▲文山社區發展協會成員大家一起來，協助整理犁頭山古道。（圖／文山社區發展協會提供）

位於新埔鎮與竹北市交界的犁頭山，同時也是鳳山溪、頭前溪的分水嶺，在過去位居交通樞紐的重要地理位置，山上南來北往有8條挑擔古道，輻射狀構成聯繫竹北、新埔、芎林的交通網絡:但是隨這地方建設、道路修築，這些古道逐漸遭人淡忘，卻也因此保留了自然古樸的面貌。



▲理事長王增基帶頭親手做，跟協會成員一起整理犁頭山古道。（圖／文山社區發展協會提供）

王增基說，大約10年前，居住在犁頭山腳下的張勤忠先生非常熱心，利用工作之餘著手整理墾闢荒廢的舊路，打通犁頭山的縱走路線，命名為「文山步道」；只可惜張勤忠英年早逝，家人在入口處立牌說明文山步道之緣由，也希望和更多人分享此處美景。



▲為盡量維持自然風貌，大家就地取材，利用傾倒的樹幹組裝成木椅。（圖／文山社區發展協會提供）

文山社區發展協會近日重新整理步道，鋪設階梯便於登山客前來尋幽踏青，有一段路還是王增基自掏腰包添購的花崗石板，親自帶人一塊塊搬運、鋪設而成；義工們也就地取材，利用山上傾倒樹幹，發揮巧思釘組裝成舒適的木椅，還有護欄、竹椅、植栽等工程，都是大家自己動手做，用最簡單、自然的工法完成。



▲山頂觀景區視野遼闊，可以遠眺高鐵新竹站、竹北平原。（圖／文山社區發展協會提供）

犁頭山標高約156公尺，在山頂上可以眺望高鐵新竹站、廣闊的竹北平原與新埔景貌，開闊的視野讓人身心舒暢；目前發展協會目前也開始規畫設計架設一座吊橋，直達文山國小，遊客將可以欣賞3棵樹齡超過百年的楓香老樹，也醞釀把這充滿歷史人文、自然風貌的美景更名為「楓香古道」，讓更多人前來領略體驗。