我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃小組賽首輪，爭冠熱門葡萄牙爆冷以1：1遭剛果民主共和國逼平。賽後，當家巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）不僅因全場低迷表現遭受輿論圍剿，他在下半場第68分鐘錯失的一記黃金得分機會，更引來足壇傳奇神鋒亨利（Thierry Henry）與伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）的嚴厲點名批評，直言他太想自己得分而破壞了團隊進攻。引發軒然大波的爭議一幕發生在下半場第68分鐘。當時葡萄牙小將孔塞桑（Francisco Conceição）在禁區右側得球後，成功切入底線並送出一記漂亮的倒三角回傳，此時中場核心費爾南德斯（Bruno Fernandes）早已在點球點附近擺好架勢準備迎球射門。沒想到，身披7號戰袍的C羅此時卻突然出現在這條傳球路線，在費爾南德斯正前方直接起腳攔截推射，結果球卻偏出球門範圍，錯失絕殺機會。擔任《FOX SPORTS》講評的法國傳奇前鋒亨利，在看到這一幕後毫不留情地直言：「我想請所有在電視機前看球的觀眾記住一件非常重要的事情：需要取得進球的是『球隊』，而不是『你個人』。」亨利進一步犀利指出，C羅已經無數次陷入這種盲目追求個人進球的泥淖中：「如果C羅當時選擇往前點拉開防守，防守球員就必須跟著他退向球門區。但他因為太渴望自己得分，反而硬生生擋在了費爾南德斯的進攻路線上。如果他把空間留出來，對B費來說這球簡直易如反掌。C羅，要得分的是團隊，而不是你。」同樣在棚內擔任球評、球風一向強悍的瑞典神鋒伊布拉希莫維奇，也完全認同亨利的看法，並以頂級前鋒的專業視角補刀：「通常情況下，前鋒應該從前柱移動到後柱，藉此拉開防守球員，為後方的隊友創造出進攻空間。所以，克里斯蒂亞諾，你這球顯然做出了完全錯誤的選擇。」