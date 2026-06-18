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▲大埔鐵板燒廚師是李多慧！她親自上煎台 粉絲看呆：居然還有包手（圖／Lala IG@82dahyeda）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展後，相當融入台灣生活，昨（17）日一名網友發文，表示自己去吃大埔鐵板燒時，直接驚呆：「沒想到幫我服務點餐的人是李多慧。」只見李多慧身穿廚師服站在煎台前，打扮得相當專業，右手甚至有穿刺青袖套，讓網友看了全笑翻，直呼：「居然還有包手」一名網友昨日在Threads發文，貼出李多慧在大埔鐵板燒上班的照片，分享自己的幸運經歷，「想說很久沒吃鐵板燒了！沒想到幫我服務點餐的人是李多慧吧⋯世足賽西班牙讓我輸錢了！今天那麼幸福，晚一點買個樂透吧！」原PO表示雖然自己買運彩輸錢，不過能遇到李多慧幫他點餐，他還是覺得自己很幸福。該篇貼文曝光後，目前在Threads上已吸引94萬人次瀏覽、5萬人按讚，大家都被李多慧在大埔鐵板燒打工的身影驚呆，紛紛留言：「右手的刺青袖套也太融入台灣了吧」、「連多慧都知道，鐵板燒要包手才好吃的祕密嗎」、「多慧是懂包手的」、「多慧在家經常自己下廚，手藝應該還不錯」、「好好笑，掌握了包手才好吃奧義」。不過也有酸民質疑李多慧，體驗廚師工作卻沒戴口罩，恐怕不衛生，穿刺青袖套也有歧視鐵板燒師傅的嫌疑：「她怎麼沒戴口罩？也太不衛生了吧，可以檢舉衛生單位？旁邊廚師表情一看就討厭她，只是來擺拍的」、「包手網上玩梗就算了，只有李多慧真的穿刺青袖套，很不尊重鐵板燒師傅」。而李多慧的經紀人Lala也在IG分享李多慧打工的幕後花絮，只見李多慧換上廚師裝後，不停做出怪表情，相當活潑可愛。而李多慧此舉應該是為了拍自己的YouTube影片，她先前就曾說過，想在台灣體驗各行各業，後續應該會再更新到不同地方打工的影片，讓粉絲相當期待，目前李多慧的YouTube已有103萬人訂閱，在大埔打工的影片還未上傳。