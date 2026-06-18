2026年FIFA世界盃A組第2輪賽事即將點燃戰火，由「鐵血軍團」捷克迎戰南非。兩隊在首輪賽事中雙雙落敗，目前同積0分，這場交手已形同「敗者出局」的生死戰：輸球的一方幾乎可以提前告別本屆世界盃，唯有拿下分數才能保留晉級32強（或搶進8個最佳第3名）的最後希望。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場A組生死對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡 本文重點摘要
📍 2026世界盃6/19捷克VS南非基本資訊
📍 捷克vs南非戰力分析
📍 捷克vs南非預計先發名單與傷兵停賽名單
📍 捷克vs南非之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃捷克國家隊球員名單
📍 2026世界盃南非國家隊球員名單
📍 2026世界盃A組賽程表
📍 台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/19捷克VS南非
捷克VS南非焦點戰力分析
🇨🇿 捷克：睽違20年回歸的鐵血兵團
捷克在前隊長索切克（Tomáš Souček）因故被剝奪袖標後，由74歲老帥米羅斯拉夫·庫貝克（Miroslav Koubek）在2025年12月臨危接掌兵符，並接連在附加賽透過PK大戰氣走愛爾蘭與丹麥，時隔20年重返世界盃舞台。
陣中由效力狼隊的中後衛拉迪斯拉夫·克雷齊（Ladislav Krejčí）擔任新隊長，西漢姆聯悍將索切克坐鎮中場，加上德甲勒沃庫森前鋒帕特里克·席克（Patrik Schick）領銜鋒線，整體陣容以強悍的身體對抗、定位球與高空優勢為招牌武器。首輪面對南韓一度先進球，卻在下半場遭逆轉以1：2落敗，這場「生死之戰」捷克沒有退路。
🇿🇦 南非：時隔16年重返世界盃的非洲雄獅
這是南非自2010年以地主身分參賽後，時隔16年重返世界盃舞台。總教練、74歲比利時老帥雨果·布魯斯（Hugo Broos）坐鎮，這也將是他執教生涯的最後一份工作。陣中由門將兼隊長羅恩文·威廉斯（Ronwen Williams）領軍，攻擊核心則是效力英格蘭伯恩利的萊爾·福斯特（Lyle Foster）。
然而南非首輪對墨西哥一役踢得相當混亂，最終以0：2落敗，且兩名主力中場西索爾（Sphephelo Sithole）與滕巴·茲瓦尼（Themba Zwane）雙雙染紅離場，全隊一度只剩9人應戰，賽後也飽受外界對戰術部署與紀律問題的質疑。值得一提的是，根據Opta資訊，捷克主帥庫貝克（74歲290天）與南非主帥布魯斯（74歲69天）的年齡組合，將創下世界盃歷史上首次兩隊主帥皆超過70歲交手的紀錄。
捷克VS南非傷兵停賽情報與預計先發名單
傷兵停賽名單
捷克：前鋒揚·庫赫塔（Jan Kuchta）因傷缺陣本場比賽，其餘主力球員全員可用，是本屆少數沒有停賽問題、可派出最強陣容的隊伍。
南非：首輪對墨西哥一役染紅離場的西索爾（Sphephelo Sithole）與滕巴·茲瓰内（Themba Zwane）均依規定停賽一場，無法出戰本場比賽，預計將在末輪對南韓一戰回歸。少了這兩名主力中場，南非勢必得調整陣型應戰。
預計先發陣容
捷克（3-4-2-1）： 科瓦爾（Kovář）；哈洛佩克（Chaloupek）、赫拉納奇（Hranáč）、克雷齊（Krejčí，隊長）；庫法爾（Coufal）、索切克（Souček）、索伊卡（Sojka）、澤倫尼（Zelený）；普羅沃德（Provod）、舒爾茨（Šulc）；席克（Schick）
南非（4-2-3-1）： 威廉斯（Williams，隊長）；莫迪巴（Modiba）、姆博卡齊（Mbokazi）、奧孔（Okon）、穆達烏（Mudau）；亞當斯（Adams）、莫科埃納（Mokoena）；阿波利斯（Appollis）、莫福肯（Mofokeng）、塞貝雷貝雷（Sebelebele）；福斯特（Foster）
捷克vs南非之戰焦點與結果預測
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 首輪雙雙落敗，本場形同「敗者出局」生死戰：捷克首輪一度領先卻遭南韓逆轉，南非更是在9人應戰的窘境下不敵墨西哥，兩隊目前同積0分，敬陪A組末座。本場若再輸球，幾乎可以提前宣告告別本屆世界盃；若以平局收場，雙方晉級之路也將同步亮起紅燈，這是一場真正意義上的「生死戰」。
2. 史上首次！兩位70歲以上老帥同場對決：根據Opta統計，捷克主帥庫貝克（74歲290天）與南非主帥布魯斯（74歲69天）將創下世界盃史上首次由兩位年逾70歲的主教練同場執教的紀錄，這場「老將兵法對決」也成為本屆賽事一大話題。
3. 南非折損雙中場，捷克鋒線席克伺機而動：南非首輪因紅牌痛失西索爾與茲瓰内兩位主力中場，被迫調整陣型應戰；反觀捷克全員可用，由勒沃庫森前鋒席克領銜的鋒線將是南非重新拼湊的防線最大考驗，捷克隊長克雷齊更曾在附加賽與首輪比賽中連續以定位球建功，本場的角球、任意球攻防同樣值得關注。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：捷克 2：1 南非
專家分析：運彩市場普遍將捷克列為熱門，主要反映南非折損兩名主力中場、且近6場比賽未嘗勝績的低迷狀態；捷克雖然首輪也吞下逆轉敗，但防守組織度與定位球威脅明顯更具優勢。整體而言，捷克應可憑藉席克的把握能力與克雷齊的定位球進球拿下勝利，但南非求生意志強烈，預計仍能利用對手防線的空檔搶下一顆進球，全場不至於輕鬆。
2026世界盃捷克國家隊球員名單（總教練：庫貝克 Miroslav Koubek）
2026世界盃南非國家隊球員名單（總教練：布魯斯 Hugo Broos）
2026世界盃A組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍 2026世界盃6/19捷克VS南非基本資訊
📍 捷克vs南非戰力分析
📍 捷克vs南非預計先發名單與傷兵停賽名單
📍 捷克vs南非之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃捷克國家隊球員名單
📍 2026世界盃南非國家隊球員名單
📍 2026世界盃A組賽程表
📍 台灣2026世界盃轉播平台總整理
|項目
|內容
|對戰組合
|🇨🇿 捷克 vs 南非 🇿🇦
|開踢時間
|台灣時間2026年6月19日 凌晨12:00
|比賽場地
|美國亞特蘭大 賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium）
|主裁判
|托里·彭索（Tori Penso，美國），是本屆世界盃首位主導比賽的女性主裁判
|所屬組別
|小組賽A組（第2輪）
|賽前戰績
|捷克、南非首輪均輸球，A組積分榜同列0分（墨西哥、南韓各積3分）
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
🇨🇿 捷克：睽違20年回歸的鐵血兵團
捷克在前隊長索切克（Tomáš Souček）因故被剝奪袖標後，由74歲老帥米羅斯拉夫·庫貝克（Miroslav Koubek）在2025年12月臨危接掌兵符，並接連在附加賽透過PK大戰氣走愛爾蘭與丹麥，時隔20年重返世界盃舞台。
陣中由效力狼隊的中後衛拉迪斯拉夫·克雷齊（Ladislav Krejčí）擔任新隊長，西漢姆聯悍將索切克坐鎮中場，加上德甲勒沃庫森前鋒帕特里克·席克（Patrik Schick）領銜鋒線，整體陣容以強悍的身體對抗、定位球與高空優勢為招牌武器。首輪面對南韓一度先進球，卻在下半場遭逆轉以1：2落敗，這場「生死之戰」捷克沒有退路。
這是南非自2010年以地主身分參賽後，時隔16年重返世界盃舞台。總教練、74歲比利時老帥雨果·布魯斯（Hugo Broos）坐鎮，這也將是他執教生涯的最後一份工作。陣中由門將兼隊長羅恩文·威廉斯（Ronwen Williams）領軍，攻擊核心則是效力英格蘭伯恩利的萊爾·福斯特（Lyle Foster）。
然而南非首輪對墨西哥一役踢得相當混亂，最終以0：2落敗，且兩名主力中場西索爾（Sphephelo Sithole）與滕巴·茲瓦尼（Themba Zwane）雙雙染紅離場，全隊一度只剩9人應戰，賽後也飽受外界對戰術部署與紀律問題的質疑。值得一提的是，根據Opta資訊，捷克主帥庫貝克（74歲290天）與南非主帥布魯斯（74歲69天）的年齡組合，將創下世界盃歷史上首次兩隊主帥皆超過70歲交手的紀錄。
傷兵停賽名單
捷克：前鋒揚·庫赫塔（Jan Kuchta）因傷缺陣本場比賽，其餘主力球員全員可用，是本屆少數沒有停賽問題、可派出最強陣容的隊伍。
南非：首輪對墨西哥一役染紅離場的西索爾（Sphephelo Sithole）與滕巴·茲瓰内（Themba Zwane）均依規定停賽一場，無法出戰本場比賽，預計將在末輪對南韓一戰回歸。少了這兩名主力中場，南非勢必得調整陣型應戰。
預計先發陣容
捷克（3-4-2-1）： 科瓦爾（Kovář）；哈洛佩克（Chaloupek）、赫拉納奇（Hranáč）、克雷齊（Krejčí，隊長）；庫法爾（Coufal）、索切克（Souček）、索伊卡（Sojka）、澤倫尼（Zelený）；普羅沃德（Provod）、舒爾茨（Šulc）；席克（Schick）
南非（4-2-3-1）： 威廉斯（Williams，隊長）；莫迪巴（Modiba）、姆博卡齊（Mbokazi）、奧孔（Okon）、穆達烏（Mudau）；亞當斯（Adams）、莫科埃納（Mokoena）；阿波利斯（Appollis）、莫福肯（Mofokeng）、塞貝雷貝雷（Sebelebele）；福斯特（Foster）
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 首輪雙雙落敗，本場形同「敗者出局」生死戰：捷克首輪一度領先卻遭南韓逆轉，南非更是在9人應戰的窘境下不敵墨西哥，兩隊目前同積0分，敬陪A組末座。本場若再輸球，幾乎可以提前宣告告別本屆世界盃；若以平局收場，雙方晉級之路也將同步亮起紅燈，這是一場真正意義上的「生死戰」。
2. 史上首次！兩位70歲以上老帥同場對決：根據Opta統計，捷克主帥庫貝克（74歲290天）與南非主帥布魯斯（74歲69天）將創下世界盃史上首次由兩位年逾70歲的主教練同場執教的紀錄，這場「老將兵法對決」也成為本屆賽事一大話題。
3. 南非折損雙中場，捷克鋒線席克伺機而動：南非首輪因紅牌痛失西索爾與茲瓰内兩位主力中場，被迫調整陣型應戰；反觀捷克全員可用，由勒沃庫森前鋒席克領銜的鋒線將是南非重新拼湊的防線最大考驗，捷克隊長克雷齊更曾在附加賽與首輪比賽中連續以定位球建功，本場的角球、任意球攻防同樣值得關注。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：捷克 2：1 南非
專家分析：運彩市場普遍將捷克列為熱門，主要反映南非折損兩名主力中場、且近6場比賽未嘗勝績的低迷狀態；捷克雖然首輪也吞下逆轉敗，但防守組織度與定位球威脅明顯更具優勢。整體而言，捷克應可憑藉席克的把握能力與克雷齊的定位球進球拿下勝利，但南非求生意志強烈，預計仍能利用對手防線的空檔搶下一顆進球，全場不至於輕鬆。
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|盧卡斯·霍爾尼切克
|Lukáš Horníček
|布拉加
|23
|門將
|馬泰伊·科瓦爾
|Matěj Kovář
|PSV恩荷芬
|26
|門將
|揚德里赫·斯塔涅克
|Jindřich Staněk
|布拉格斯拉維亞
|30
|後衛
|弗拉迪米爾·庫法爾
|Vladimír Coufal
|霍芬海姆
|33
|後衛
|大衛·杜德拉
|David Doudera
|布拉格斯拉維亞
|28
|後衛
|托馬斯·霍勒什
|Tomáš Holeš
|布拉格斯拉維亞
|33
|後衛
|羅賓·赫拉納奇
|Robin Hranáč
|霍芬海姆
|26
|後衛
|史傑潘·哈洛佩克
|Štěpán Chaloupek
|布拉格斯拉維亞
|23
|後衛
|大衛·尤拉塞克
|David Jurásek
|布拉格斯拉維亞
|25
|後衛
|拉迪斯拉夫·克雷齊（隊長）
|Ladislav Krejčí (C)
|狼隊
|27
|後衛
|雅羅斯拉夫·澤倫尼
|Jaroslav Zelený
|布拉格斯巴達
|33
|後衛
|大衛·齊馬
|David Zima
|布拉格斯拉維亞
|25
|中場
|盧卡斯·切爾夫
|Lukáš Červ
|皮爾森勝利
|25
|中場
|弗拉迪米爾·達里達
|Vladimír Darida
|赫拉德茨克拉洛韋
|35
|中場
|盧卡斯·普羅沃德
|Lukáš Provod
|布拉格斯拉維亞
|29
|中場
|米哈爾·薩迪萊克
|Michal Sadílek
|布拉格斯拉維亞
|27
|中場
|胡戈·索胡雷克
|Hugo Sochůrek
|布拉格斯巴達
|17
|中場
|亞歷山大·索伊卡
|Alexandr Sojka
|皮爾森勝利
|23
|中場
|托馬斯·索切克
|Tomáš Souček
|西漢姆聯
|31
|中場
|帕維爾·舒爾茨
|Pavel Šulc
|里昂
|25
|中場
|德尼斯·維辛斯基
|Denis Višinský
|皮爾森勝利
|23
|前鋒
|亞當·赫洛澤克
|Adam Hložek
|霍芬海姆
|23
|前鋒
|托馬斯·霍里
|Tomáš Chorý
|布拉格斯拉維亞
|31
|前鋒
|莫伊米爾·希蒂爾
|Mojmír Chytil
|布拉格斯拉維亞
|27
|前鋒
|揚·庫赫塔（傷停）
|Jan Kuchta
|布拉格斯巴達
|29
|前鋒
|帕特里克·席克
|Patrik Schick
|拜爾勒沃庫森
|30
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|羅恩文·威廉斯（隊長）
|Ronwen Williams (C)
|馬梅洛迪日落
|34
|門將
|里卡多·戈斯
|Ricardo Goss
|西維雷雷（租借自馬梅洛迪日落）
|32
|門將
|西波·查恩
|Sipho Chaine
|奧蘭多海盜
|29
|後衛
|庫利索·穆達烏
|Khuliso Mudau
|馬梅洛迪日落
|31
|後衛
|奧布里·莫迪巴
|Aubrey Modiba
|馬梅洛迪日落
|30
|後衛
|庫魯馬尼·恩達馬內
|Khulumani Ndamane
|馬梅洛迪日落
|22
|後衛
|恩科西納蒂·西比西
|Nkosinathi Sibisi
|奧蘭多海盜
|30
|後衛
|卡莫格洛·塞貝雷貝雷
|Kamogelo Sebelebele
|奧蘭多海盜
|23
|後衛
|塔邦·馬圖魯迪
|Thabang Matuludi
|波羅克瓦尼城
|27
|後衛
|奧爾韋圖·馬坎雅
|Olwethu Makhanya
|費城聯
|22
|後衛
|布拉德利·克羅斯
|Bradley Cross
|凱澤酋長
|25
|後衛
|薩穆克勒·卡比尼
|Samukele Kabini
|莫爾德
|22
|後衛
|伊梅·奧孔
|Ime Okon
|漢諾威96
|22
|後衛
|姆貝克澤利·姆博卡齊
|Mbekezeli Mbokazi
|芝加哥火
|20
|中場
|特博霍·莫科埃納
|Teboho Mokoena
|馬梅洛迪日落
|29
|中場
|賈登·亞當斯
|Jayden Adams
|馬梅洛迪日落
|25
|中場
|滕巴·茲瓰内（停賽）
|Themba Zwane
|馬梅洛迪日落
|36
|中場
|奧斯溫·阿波利斯
|Oswin Appollis
|奧蘭多海盜
|24
|中場
|塔倫泰·姆巴塔
|Thalente Mbatha
|奧蘭多海盜
|26
|中場
|雷勒博伊勒·莫福肯
|Relebohile Mofokeng
|奧蘭多海盜
|21
|中場
|西索爾（停賽）
|Sphephelo Sithole
|通德拉（葡萄牙）
|27
|前鋒
|萊爾·福斯特
|Lyle Foster
|伯恩利
|25
|前鋒
|伊克拉姆·雷納斯
|Iqraam Rayners
|馬梅洛迪日落
|30
|前鋒
|埃維登斯·馬克戈帕
|Evidence Makgopa
|奧蘭多海盜
|26
|前鋒
|切潘格·莫雷米
|Tshepang Moremi
|奧蘭多海盜
|25
|前鋒
|塔貝洛·馬塞科
|Thapelo Maseko
|AEL利馬索爾
|22
|輪次
|對戰組合
|比賽日期（台灣時間）
|比賽場地
|第1輪
|🇲🇽 墨西哥 vs 南非 🇿🇦
|2026年6月12日 凌晨3:00（墨西哥2:0勝）
|墨西哥城阿茲特克體育場
|第1輪
|🇰🇷 南韓 vs 捷克 🇨🇿
|2026年6月12日 上午10:00（南韓2:1勝）
|瓜達拉哈拉阿克隆體育場
|第2輪
|🇨🇿 捷克 vs 南非 🇿🇦
|2026年6月19日 凌晨12:00
|亞特蘭大賓士體育場
|第2輪
|🇲🇽 墨西哥 vs 南韓 🇰🇷
|2026年6月19日 上午9:00
|休士頓NRG體育場
|第3輪
|🇨🇿 捷克 vs 墨西哥 🇲🇽
|2026年6月25日 上午9:00
|墨西哥城阿茲特克體育場
|第3輪
|🇿🇦 南非 vs 南韓 🇰🇷
|2026年6月25日 上午9:00
|蒙特雷BBVA體育場
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App（OTT）
|104 場全賽事
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