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2026世界盃6/19捷克VS南非

項目 內容 對戰組合 🇨🇿 捷克 vs 南非 🇿🇦 開踢時間 台灣時間2026年6月19日 凌晨12:00 比賽場地 美國亞特蘭大 賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium） 主裁判 托里·彭索（Tori Penso，美國），是本屆世界盃首位主導比賽的女性主裁判 所屬組別 小組賽A組（第2輪） 賽前戰績 捷克、南非首輪均輸球，A組積分榜同列0分（墨西哥、南韓各積3分） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

捷克VS南非焦點戰力分析

▲捷克睽違20年重返世界盃舞台，首輪雖一度領先南韓卻遭逆轉，本場面對南非必須搶勝，才能保住晉級32強或爭取最佳第3名的機會。（圖／路透／達志影像）

▲南非首戰不敵墨西哥，且西索爾（Sphephelo Sithole）與茲瓦尼（Themba Zwane）雙雙染紅停賽，面對捷克將被迫重組中場陣容。（圖／美聯社／達志影像）

捷克VS南非傷兵停賽情報與預計先發名單

▲捷克主帥庫貝克（Miroslav Koubek）與南非主帥布魯斯（Hugo Broos，圖）皆已年過70歲，兩人同場執教將寫下世界盃史上罕見的老帥對決紀錄。（圖／路透／達志影像）

捷克vs南非之戰焦點與結果預測

⚽ 賽果預測

▲捷克前鋒席克（Patrik Schick）將是本場關鍵人物，南非在中場折損兩名主力後，如何限制捷克的高空球與定位球攻勢，將成為勝負關鍵。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃捷克國家隊球員名單（總教練：庫貝克 Miroslav Koubek）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 盧卡斯·霍爾尼切克 Lukáš Horníček 布拉加 23 門將 馬泰伊·科瓦爾 Matěj Kovář PSV恩荷芬 26 門將 揚德里赫·斯塔涅克 Jindřich Staněk 布拉格斯拉維亞 30 後衛 弗拉迪米爾·庫法爾 Vladimír Coufal 霍芬海姆 33 後衛 大衛·杜德拉 David Doudera 布拉格斯拉維亞 28 後衛 托馬斯·霍勒什 Tomáš Holeš 布拉格斯拉維亞 33 後衛 羅賓·赫拉納奇 Robin Hranáč 霍芬海姆 26 後衛 史傑潘·哈洛佩克 Štěpán Chaloupek 布拉格斯拉維亞 23 後衛 大衛·尤拉塞克 David Jurásek 布拉格斯拉維亞 25 後衛 拉迪斯拉夫·克雷齊（隊長） Ladislav Krejčí (C) 狼隊 27 後衛 雅羅斯拉夫·澤倫尼 Jaroslav Zelený 布拉格斯巴達 33 後衛 大衛·齊馬 David Zima 布拉格斯拉維亞 25 中場 盧卡斯·切爾夫 Lukáš Červ 皮爾森勝利 25 中場 弗拉迪米爾·達里達 Vladimír Darida 赫拉德茨克拉洛韋 35 中場 盧卡斯·普羅沃德 Lukáš Provod 布拉格斯拉維亞 29 中場 米哈爾·薩迪萊克 Michal Sadílek 布拉格斯拉維亞 27 中場 胡戈·索胡雷克 Hugo Sochůrek 布拉格斯巴達 17 中場 亞歷山大·索伊卡 Alexandr Sojka 皮爾森勝利 23 中場 托馬斯·索切克 Tomáš Souček 西漢姆聯 31 中場 帕維爾·舒爾茨 Pavel Šulc 里昂 25 中場 德尼斯·維辛斯基 Denis Višinský 皮爾森勝利 23 前鋒 亞當·赫洛澤克 Adam Hložek 霍芬海姆 23 前鋒 托馬斯·霍里 Tomáš Chorý 布拉格斯拉維亞 31 前鋒 莫伊米爾·希蒂爾 Mojmír Chytil 布拉格斯拉維亞 27 前鋒 揚·庫赫塔（傷停） Jan Kuchta 布拉格斯巴達 29 前鋒 帕特里克·席克 Patrik Schick 拜爾勒沃庫森 30 2026世界盃南非國家隊球員名單（總教練：布魯斯 Hugo Broos）



位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 羅恩文·威廉斯（隊長） Ronwen Williams (C) 馬梅洛迪日落 34 門將 里卡多·戈斯 Ricardo Goss 西維雷雷（租借自馬梅洛迪日落） 32 門將 西波·查恩 Sipho Chaine 奧蘭多海盜 29 後衛 庫利索·穆達烏 Khuliso Mudau 馬梅洛迪日落 31 後衛 奧布里·莫迪巴 Aubrey Modiba 馬梅洛迪日落 30 後衛 庫魯馬尼·恩達馬內 Khulumani Ndamane 馬梅洛迪日落 22 後衛 恩科西納蒂·西比西 Nkosinathi Sibisi 奧蘭多海盜 30 後衛 卡莫格洛·塞貝雷貝雷 Kamogelo Sebelebele 奧蘭多海盜 23 後衛 塔邦·馬圖魯迪 Thabang Matuludi 波羅克瓦尼城 27 後衛 奧爾韋圖·馬坎雅 Olwethu Makhanya 費城聯 22 後衛 布拉德利·克羅斯 Bradley Cross 凱澤酋長 25 後衛 薩穆克勒·卡比尼 Samukele Kabini 莫爾德 22 後衛 伊梅·奧孔 Ime Okon 漢諾威96 22 後衛 姆貝克澤利·姆博卡齊 Mbekezeli Mbokazi 芝加哥火 20 中場 特博霍·莫科埃納 Teboho Mokoena 馬梅洛迪日落 29 中場 賈登·亞當斯 Jayden Adams 馬梅洛迪日落 25 中場 滕巴·茲瓰内（停賽） Themba Zwane 馬梅洛迪日落 36 中場 奧斯溫·阿波利斯 Oswin Appollis 奧蘭多海盜 24 中場 塔倫泰·姆巴塔 Thalente Mbatha 奧蘭多海盜 26 中場 雷勒博伊勒·莫福肯 Relebohile Mofokeng 奧蘭多海盜 21 中場 西索爾（停賽） Sphephelo Sithole 通德拉（葡萄牙） 27 前鋒 萊爾·福斯特 Lyle Foster 伯恩利 25 前鋒 伊克拉姆·雷納斯 Iqraam Rayners 馬梅洛迪日落 30 前鋒 埃維登斯·馬克戈帕 Evidence Makgopa 奧蘭多海盜 26 前鋒 切潘格·莫雷米 Tshepang Moremi 奧蘭多海盜 25 前鋒 塔貝洛·馬塞科 Thapelo Maseko AEL利馬索爾 22 2026世界盃A組賽程表



輪次 對戰組合 比賽日期（台灣時間） 比賽場地 第1輪 🇲🇽 墨西哥 vs 南非 🇿🇦 2026年6月12日 凌晨3:00（墨西哥2:0勝） 墨西哥城阿茲特克體育場 第1輪 🇰🇷 南韓 vs 捷克 🇨🇿 2026年6月12日 上午10:00（南韓2:1勝） 瓜達拉哈拉阿克隆體育場 第2輪 🇨🇿 捷克 vs 南非 🇿🇦 2026年6月19日 凌晨12:00 亞特蘭大賓士體育場 第2輪 🇲🇽 墨西哥 vs 南韓 🇰🇷 2026年6月19日 上午9:00 休士頓NRG體育場 第3輪 🇨🇿 捷克 vs 墨西哥 🇲🇽 2026年6月25日 上午9:00 墨西哥城阿茲特克體育場 第3輪 🇿🇦 南非 vs 南韓 🇰🇷 2026年6月25日 上午9:00 蒙特雷BBVA體育場 台灣2026世界盃轉播平台總整理



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2026年FIFA世界盃A組第2輪賽事即將點燃戰火，由「鐵血軍團」捷克迎戰南非。兩隊在首輪賽事中雙雙落敗，目前同積0分，這場交手已形同「敗者出局」的生死戰：輸球的一方幾乎可以提前告別本屆世界盃，唯有拿下分數才能保留晉級32強（或搶進8個最佳第3名）的最後希望。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場A組生死對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。捷克在前隊長索切克（Tomáš Souček）因故被剝奪袖標後，由74歲老帥米羅斯拉夫·庫貝克（Miroslav Koubek）在2025年12月臨危接掌兵符，並接連在附加賽透過PK大戰氣走愛爾蘭與丹麥，時隔20年重返世界盃舞台。陣中由效力狼隊的中後衛拉迪斯拉夫·克雷齊（Ladislav Krejčí）擔任新隊長，西漢姆聯悍將索切克坐鎮中場，加上德甲勒沃庫森前鋒帕特里克·席克（Patrik Schick）領銜鋒線，整體陣容以強悍的身體對抗、定位球與高空優勢為招牌武器。首輪面對南韓一度先進球，卻在下半場遭逆轉以1：2落敗，這場「生死之戰」捷克沒有退路。這是南非自2010年以地主身分參賽後，時隔16年重返世界盃舞台。總教練、74歲比利時老帥雨果·布魯斯（Hugo Broos）坐鎮，這也將是他執教生涯的最後一份工作。陣中由門將兼隊長羅恩文·威廉斯（Ronwen Williams）領軍，攻擊核心則是效力英格蘭伯恩利的萊爾·福斯特（Lyle Foster）。然而南非首輪對墨西哥一役踢得相當混亂，最終以0：2落敗，且兩名主力中場西索爾（Sphephelo Sithole）與滕巴·茲瓦尼（Themba Zwane）雙雙染紅離場，全隊一度只剩9人應戰，賽後也飽受外界對戰術部署與紀律問題的質疑。值得一提的是，根據Opta資訊，捷克主帥庫貝克（74歲290天）與南非主帥布魯斯（74歲69天）的年齡組合，將創下世界盃歷史上首次兩隊主帥皆超過70歲交手的紀錄。前鋒揚·庫赫塔（Jan Kuchta）因傷缺陣本場比賽，其餘主力球員全員可用，是本屆少數沒有停賽問題、可派出最強陣容的隊伍。首輪對墨西哥一役染紅離場的西索爾（Sphephelo Sithole）與滕巴·茲瓰内（Themba Zwane）均依規定停賽一場，無法出戰本場比賽，預計將在末輪對南韓一戰回歸。少了這兩名主力中場，南非勢必得調整陣型應戰。科瓦爾（Kovář）；哈洛佩克（Chaloupek）、赫拉納奇（Hranáč）、克雷齊（Krejčí，隊長）；庫法爾（Coufal）、索切克（Souček）、索伊卡（Sojka）、澤倫尼（Zelený）；普羅沃德（Provod）、舒爾茨（Šulc）；席克（Schick）威廉斯（Williams，隊長）；莫迪巴（Modiba）、姆博卡齊（Mbokazi）、奧孔（Okon）、穆達烏（Mudau）；亞當斯（Adams）、莫科埃納（Mokoena）；阿波利斯（Appollis）、莫福肯（Mofokeng）、塞貝雷貝雷（Sebelebele）；福斯特（Foster）捷克首輪一度領先卻遭南韓逆轉，南非更是在9人應戰的窘境下不敵墨西哥，兩隊目前同積0分，敬陪A組末座。本場若再輸球，幾乎可以提前宣告告別本屆世界盃；若以平局收場，雙方晉級之路也將同步亮起紅燈，這是一場真正意義上的「生死戰」。根據Opta統計，捷克主帥庫貝克（74歲290天）與南非主帥布魯斯（74歲69天）將創下世界盃史上首次由兩位年逾70歲的主教練同場執教的紀錄，這場「老將兵法對決」也成為本屆賽事一大話題。南非首輪因紅牌痛失西索爾與茲瓰内兩位主力中場，被迫調整陣型應戰；反觀捷克全員可用，由勒沃庫森前鋒席克領銜的鋒線將是南非重新拼湊的防線最大考驗，捷克隊長克雷齊更曾在附加賽與首輪比賽中連續以定位球建功，本場的角球、任意球攻防同樣值得關注。專家分析：運彩市場普遍將捷克列為熱門，主要反映南非折損兩名主力中場、且近6場比賽未嘗勝績的低迷狀態；捷克雖然首輪也吞下逆轉敗，但防守組織度與定位球威脅明顯更具優勢。整體而言，捷克應可憑藉席克的把握能力與克雷齊的定位球進球拿下勝利，但南非求生意志強烈，預計仍能利用對手防線的空檔搶下一顆進球，全場不至於輕鬆。