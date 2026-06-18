🟡7-ELEVEN

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▲7-11推出「Fun粽一夏」活動，6月17日至6月21日限時5天。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11自6月17日至6月21日限時5天，門市指定咖啡買2送2。（圖／業者提供、記者整理）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是6月19日至6月23日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富門市「限時殺5日」是6月17日至6月21日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OKmart WATER鹼性水720ml買1送1，平均每瓶10元。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於6月18日上午9時開賣心樸台東米1.5公斤95元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，6月18日上午9時開賣。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11推出「Fun粽一夏」活動，6月17日至6月21日限時5天。超多買1送1、買2送2等半價5折好康。換算成單件平均特價來看，7-11門市現煮咖啡也有買2送2，特大杯濃萃美式平均33元、黑糖珍珠撞奶平均30元、梔子花青茶平均23元，濃萃拿鐵、厚乳拿鐵則是買2送1，相當於6.7折。◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）◾特大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是6月19日至6月23日，換算成單件特價，門市「限時殺5日」是6月17日至6月21日，買1送1商品有安城湯麵平均25元、農心海鮮烏龍麵平均25元。迎接端午連假，OKmart推出「端午連假歡樂GO」優惠活動，6月19日至6月21日推出多款指定飲品優惠，包括OKmart WATER鹼性水720ml、UCC無糖咖啡184ml都是買1送1。◾高露潔抗敏感牙齦護理牙膏買1送1、平均85元◾沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾買1送1、平均15元◾舒潔濕式衛生紙30抽買1送1、平均40元◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡5入買1送1、平均60元◾OKchoice三味米血買1送1、平均25元◾盛香珍薄燒買1送1、平均45元◾桂格養氣人蔘雞精買2送2、平均38元◾雪碧600ml買1送1、平均18元，至6月21日◾OKmart WATER鹼性水720ml買1送1、平均10元，至6月21日◾UCC無糖咖啡買1送1、平均18元，至6月21日美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。