🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11推出「Fun粽一夏」活動，6月17日至6月21日限時5天。超多買1送1、買2送2等半價5折好康。
換算成單件平均特價來看，伴點巧克力奶茶13元、百吉棒棒冰13元、舒味思萊姆氣泡水18元、順天本草調理飲25元、桂格養氣人蔘雞精38元、不倒翁炒麵38元、零卡蒟蒻19元、機能凍飲24元、日拋隱眼50元。
7-11門市現煮咖啡也有買2送2，特大杯濃萃美式平均33元、黑糖珍珠撞奶平均30元、梔子花青茶平均23元，濃萃拿鐵、厚乳拿鐵則是買2送1，相當於6.7折。
📍門市｜6月17日至6月21日
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是6月19日至6月23日，換算成單件特價，不知春茶15元、雪碧18元、威德in運動補給飲料18元、義式開心果雪糕20元、蛋黃派15元、漢堡QQ糖20元、辛拉麵辣白醬／辛辣白菜炒麵33元、威化餅20元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是6月17日至6月21日，買1送1商品有安城湯麵平均25元、農心海鮮烏龍麵平均25元。
🟡OK超商
迎接端午連假，OKmart推出「端午連假歡樂GO」優惠活動，6月19日至6月21日推出多款指定飲品優惠，包括OKmart WATER鹼性水720ml、UCC無糖咖啡184ml都是買1送1。
📍OK超商優惠清單（即日起至6月24日）
◾高露潔抗敏感牙齦護理牙膏買1送1、平均85元
◾沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾買1送1、平均15元
◾舒潔濕式衛生紙30抽買1送1、平均40元
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡5入買1送1、平均60元
◾OKchoice三味米血買1送1、平均25元
◾盛香珍薄燒買1送1、平均45元
◾桂格養氣人蔘雞精買2送2、平均38元
◾雪碧600ml買1送1、平均18元，至6月21日
◾OKmart WATER鹼性水720ml買1送1、平均10元，至6月21日
◾UCC無糖咖啡買1送1、平均18元，至6月21日
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，6月18日上午9時開賣心樸鮮凍非基因改造玉米粒49元、心樸台東米1.5公斤95元、心樸去骨雞腿排59元、明治超級杯冰淇淋49元、每日C100%果汁800ml系列68元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11推出「Fun粽一夏」活動，6月17日至6月21日限時5天。超多買1送1、買2送2等半價5折好康。
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📍門市｜6月17日至6月21日
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）
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◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
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全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是6月19日至6月23日，換算成單件特價，不知春茶15元、雪碧18元、威德in運動補給飲料18元、義式開心果雪糕20元、蛋黃派15元、漢堡QQ糖20元、辛拉麵辣白醬／辛辣白菜炒麵33元、威化餅20元。
門市「限時殺5日」是6月17日至6月21日，買1送1商品有安城湯麵平均25元、農心海鮮烏龍麵平均25元。
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◾高露潔抗敏感牙齦護理牙膏買1送1、平均85元
◾沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾買1送1、平均15元
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◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡5入買1送1、平均60元
◾OKchoice三味米血買1送1、平均25元
◾盛香珍薄燒買1送1、平均45元
◾桂格養氣人蔘雞精買2送2、平均38元
◾雪碧600ml買1送1、平均18元，至6月21日
◾OKmart WATER鹼性水720ml買1送1、平均10元，至6月21日
◾UCC無糖咖啡買1送1、平均18元，至6月21日
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，6月18日上午9時開賣心樸鮮凍非基因改造玉米粒49元、心樸台東米1.5公斤95元、心樸去骨雞腿排59元、明治超級杯冰淇淋49元、每日C100%果汁800ml系列68元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。