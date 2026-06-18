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暴雨狂炸台北！今（18）日下午受到午後對流旺盛影響，公館周邊災情慘重。大批網友第一時間在 Threads 平台上曝光驚悚的即時畫面，直擊大水迅速淹沒街道，導致下班通勤的機車騎士遭遇「水淹小腿肚」困在汪洋中。現場目擊者更嚇壞直呼宛如末日降臨，地下的蟑螂與老鼠大軍全被大水沖出奔逃，場面極度險峻。雨勢來得又快又急，瞬間大雨讓公館周邊道路在短時間內全面化為汪洋。根據水利署即時觀測，台北市大安區台灣大學測站的時雨量在短時間內就衝破 69 毫米，隨後更有網友翻出氣象監測數據，驚恐指出「」。驚人暴雨導致宣洩不及，大批下班通勤的機車騎士受困水中、寸步難行，泥水迅速蔓延，積水高度直逼民眾小腿肚。隨著積水災情迅速擴大，Threads 湧入大量市民的即時回報與討論。面對驚人雨勢，不少網友苦笑形容現在的台北宛如「火鍋城」，也有人無奈感嘆時雨量飆破 80 毫米的威力實在太強大，連海綿城市的設計也一時難以招架。此外，最讓在地民眾崩潰的莫過於「」。有網友驚恐發問蟑螂與老鼠是不是要爬出來了，原 PO 崩潰證實「已經爬出來了，超噁」，驚悚畫面讓網友直呼頭皮發麻，甚至無奈打趣形容這簡直是「水攻金山寺」對付老鼠大軍。隨著降雨持續，萬華區網友也緊接回報「西門報名參戰」，互相提醒外出務必留意安全。氣象署指出，因午後對流雲系發展旺盛，今日北部、中南部易有短延時強降雨，除了發布大雷雨警戒及豪雨特報，也針對山區部分溪流發布國家級警報細胞簡訊，提醒民眾留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。經濟部水利署則於下午 15 時 39 分發布緊急淹水警戒，其中台北市大安區、中正區、文山區，以及新北市中和區、永和區、新店區均列入「一級警戒」，提醒低窪道路與村里可能已經開始積淹水；另外台北市信義區、萬華區與南投縣竹山鎮則列為「二級警戒」，呼籲民眾防範突發積水災情。