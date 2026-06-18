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威力彩包牌「超聰明買法」曝光！高手學會抱走15.89億

其中台北市中獎者就是利用「5600元包牌」方式抱走大獎，不僅中了頭獎，還包括6注參獎、42注肆獎，總計抱走15.89億高額獎金。

▲彩券行威力彩包牌有幸運全餐（成本800元分2種玩法）以及「超級全餐（成本5600元）」可選擇，總共3種玩法。（圖/記者黃韻文攝）

威力彩「5600元全餐包牌」中獎率增60倍！數學老師試算驗證了

以「5600元全餐包牌買法」來看，其採用「第一區38個號碼分成7組，並搭配全包第二區號碼」，下注金額5600元，中獎機率暴增為33萬分之一，約0.000003，比起單注下注的中獎率還多出60倍。

▲威力彩5600元全餐包牌買法，可將中獎機率暴增為33萬分之一，約0.000003，比起單注下注的中獎率還多出60倍。（圖／翻攝李祥數學YouTube）

威力彩包牌新買法！行家靠它獨中20億：連台彩也震撼

其在第一區只選7個號碼，將其分成7組組合，每組搭配第二區所挑的3個號碼，總計投注21組，總花費2100元。根據數學老師李祥計算，該種包牌方式中獎率為100萬分之一，換算下來有0.000001

▲威力彩頭獎獎金20億在2025年2月24日開出，頭獎得主一注獨得，並採用特別包牌方式，在第一區只選7個號碼，將其分成7組組合，每組搭配第二區所挑的3個號碼。（圖/記者張嘉哲攝）

威力彩包牌是什麼？包牌怎麼買？3玩法攻略速看

威力彩連槓30期，威力彩頭獎獎金上看10.5億天價，將於今（18）日晚間8時30分開出獎號，不少民眾希望靠著包牌方式，提升中獎機率，，認證確實更有機會中獎。威力彩頭獎中獎機率極低，許多內行彩迷會利用「威力彩包牌」提高中獎機率。據悉，威力彩在2022年7月27日晚上，開出史上最高頭獎獎金31.24億，當期頭獎分別由台北大安區「彩盈寶彩券商行」和南投縣竹山鎮「大運發商行」開出，兩注均分各得15.62億元，根據數學老師李祥試算表示，以台灣彩券威力彩現行規則，威力彩的選號區主要分為兩個區塊，第一區需從38個號碼中選出6個，再從第二區8個號碼中選1個，累計超過2200萬組合，單注中獎率大約只有0.00000005，要靠其中大獎是相當不容易之事。但包牌買法確實有助於提升中獎率，不過近年威力彩包牌也出現新玩法，威力彩頭獎獎金在2025年2月24日衝上20億天價數字，當晚由新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」開出，頭獎得主一注獨得，還抱走2組貳獎、6組3獎、12注4獎，獎金總計20億2013萬942元。但得主包牌手法比較特別，，雖然中獎率比5600元包牌法低，但比起單注下注、800元包牌還有機會中獎。為了中得威力彩大獎，多數人會選包牌方式進行投注。威力彩包牌就是指將威力彩數字組合全買下來的意思，以此增加中獎機率，根據威力彩現行玩法，目前包牌方式主要分為兩種，除了一般的800元包牌法，但提醒民眾，購買彩券量力而為，謹慎評估個人財務狀況，千萬不要過度投注。