康健人壽宣示深耕台灣　擴大投資AI、數位科技及人才

邵駿崴表示，康健人壽母公司美國信諾集團是全球最大的保險及醫療健康服務機構之一，掌握全球健康專業，秉持「深度經營、在地關懷、持續創新」的集團新策略，2018年3大營運主軸包括專注成長保險電銷與多元通路核心業務、透過消費者研究活化產品與服務策略、導入AI技術並提升數位科技。

雖然不少外商壽險公司撤台、裁員，但在台深耕29年之久的康健人壽，看好台灣健康保障與服務的市場需求持續穩健成長，總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）宣示拓展在地經營的決心，2018年擴大投資人工智慧技術（AI）、數位科技、品牌、人才招募，全面提升客戶體驗並為公司提供充沛的營運發展動能。

康健人壽今年將持續強化電話行銷保險的市場領導地位，拓展多元行銷通路，包括網路直效行銷，以及銀行保險、保經代等合作夥伴通路等。另考量行動上網潮流改變消費者行為模式，推出好在康健保障規畫網，提供線上需求建議與保費試算，解決在地消費者對健康保障的切身需求。

康健人壽也持續透過信諾集團在全球進行的「360°康健指數」調查、客戶滿意度調查等方式了解台灣民眾對健康的看法和傾聽客戶需求，最新調查結果預計將於今年中發布。同時，今年初也啟動來台29年至今最大規模的消費者調查，做為未來持續提供符合在地市場需求的保障產品及健康服務之參考，貼近台灣消費者的真正需求。

另外，康健人壽也採用語音辨識技術強化銷售品質檢核流程以保障消費者權益。同時也導入機器人流程自動化系統，透過導入 AI 技術進而在企業經營、客戶體驗、社會影響力上持續創新並創造差異。

邵駿崴說，AI 的相關應用與金融科技（FinTech）浪潮席捲全球，對金融保險服務的模式產生破壞性改變，根據勤業眾信調查與研究指出 ，2018年是 AI 與機器人流程自動化普及化的元年，而導入機器人流程自動化與語音辨識技術是實踐 AI 人工智慧的第一步。

康健人壽也看好數位科技與健康風潮下，消費者對健康保險商品與保健服務的需求將大幅成長，進而提升健康保險業務成長動能和創造新的商業機會，因此導入AI相關技術，提供民眾更好的消費體驗並強化對消費者權益的保護。

此外，康健人壽擁有超過600位專業電銷人員電銷人員，其中高達5成都是屬於35歲以下年輕族群，還有不少是8年級的年輕人，甚至有25歲即創下年薪百萬的紀錄，康健人壽也趁勢推出全新電銷人員招募網路廣告，持續招募人才。