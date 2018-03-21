田馥甄自爆過「禁慾」生活　被問結婚秒變臉

好久不見的Hebe（田馥甄）在今（21）日於台北出席喜憨兒福利基金會公益活動，並擔任送愛大使。她提到在過農曆年後因為「說話太囂張」感冒了，因此休養了2個禮拜的時間，甚至影響到安排好的工作。
Hebe提到在農曆年後，跟家人表示：「我這個人啊，就是沒有在感冒的。」沒想到話才說完，當天晚上就不舒服了。而且感冒嚴重到鼻音很重，因為吃藥的關係還讓人水腫，「我只能過著『禁慾』的生活，食物只能吃清淡的、刺激性的不能吃，醫生也有建議我，有果酸的東西不能吃。」隨後她笑說另外一個「禁慾」，是因為要忍著去看勁寶的欲望。
田馥甄表示勁寶「很限量」，讓現場媒體一頭霧水，之後她才解釋：「他起床我還沒起床，他清醒的時間很少，他大哥又要睡午覺，晚上7點半洗完澡，又要醞釀睡覺了。晚去只能看到他媽媽（指Ella），很沒意思！」說完，現場立刻充滿笑聲。
▲田馥甄自爆感冒後都只能過「禁慾」的生活。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
而3月30日是田馥甄的35歲生日，被問到生日當天有什麼計畫，她表示那天有工作在身，至於生日願望，她笑說希望能身體健康。受訪時也有媒體問到關於結婚的問題，田馥甄一秒皺眉，微微動怒回應對方：「這不是想要就要有的。」事後記者追問，她則是以開玩笑的方式帶過：「我還以為遇到親戚，但是反而今年親戚沒有這樣『攻擊我』。」
此外，外界在意的新作品，田馥甄遺憾的說：「今年不會有專輯，但是希望能有音樂作品。」