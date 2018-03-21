田馥甄自爆過「禁慾」生活　被問結婚秒變臉

好久不見的Hebe（田馥甄）在今（21）日於台北出席喜憨兒福利基金會公益活動，並擔任送愛大使。她提到在過農曆年後因為「說話太囂張」感冒了，因此休養了2個禮拜的時間，甚至影響到安排好的工作。

Hebe提到在農曆年後，跟家人表示：「我這個人啊，就是沒有在感冒的。」沒想到話才說完，當天晚上就不舒服了。而且感冒嚴重到鼻音很重，因為吃藥的關係還讓人水腫，「我只能過著『禁慾』的生活，食物只能吃清淡的、刺激性的不能吃，醫生也有建議我，有果酸的東西不能吃。」隨後她笑說另外一個「禁慾」，是因為要忍著去看勁寶的欲望。