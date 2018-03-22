影／搭高鐵疑占位遭勸　男惱羞怒嗆「聽得懂中文嗎？」

一名林姓網友在臉書「爆料公社」貼出一段影片，寫下：「前面已經盧了約五分鐘，實在看不下去了，我才錄影。」接著指出，當時高鐵人員請升等商務艙的黑衣男子坐到指定座位，但男子不願配合，大罵並拿出手機拍攝高鐵人員，就連高鐵人員請警察到現場，男子態度仍相當囂張直嚷要去投訴。

花錢就是大爺？昨（ 21 ）日一名男子在高鐵上，疑似占用他人座位不願配合高鐵人員指示，嗆高鐵人員「聽得懂中文嗎？」還拿手機錄影，態度囂張，一旁乘客看不下去將過程拍下 PO 網，引爆眾多網友不滿肉搜出男子臉書、留言罵翻。

影片中只見，高鐵人員不斷向男子說已告知過乘車規則，請男子依規移動到指定座位，男子不聽，高鐵人員無奈請來警察勸說，但男子認為該座位的乘客還未到站不願起身，拿出更強硬的態度向警方指控高鐵人員「一直在打擾我耶，可以離開嗎？」

高鐵人員見狀耐心再為男子說明規定，卻遭嗆「妳是法國人嗎？是不是中文文法有問題？所以妳聽不懂中文文法嗎？」最後高鐵人員因無法與男子溝通選擇離開。而據林姓網友所述，男子在高鐵人員離去後，直說等人到了他就會起來，又酸高鐵人員都是法國人嗎？不斷碎念。



▲有網友搜出黑衣男子臉書，發現男子將拍攝高鐵人員的影片PO網發文，但目前該篇文章已刪除。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

影片 PO 網後引起網友熱議，怒罵「臉皮厚所向無敵啊」、「坐在自己的位置很困難嗎？」、「說人家聽不懂中文文法，我看他也聽不懂中文啊！」也有網友肉搜出該名男子臉書，發現男子將拍攝高鐵人員的影片 PO 上，還酸「你的薪水跟工作就是這個價很公平」。

男子並在留言區解釋自己非霸占他人座位，已按高鐵人員安排的座位換了三次，後來被告知下站有人會上車也回應知道了，但對方仍死賴著不走「請問到站後我再換位不行嗎？非要一直打擾，我也付一樣票價。我也跟他說您可以先跟下站聯絡去換位」並說事後高鐵已向他道歉「請問這樣我不對嗎？」不過，似乎因遭受太多網友湧入臉書留言開罵，目前男子已將該文章刪除。