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今天天氣：水氣仍多 南臺灣局部大雨

▲未來一周天氣，周三前各地降雨仍較多，周四至端午連假，高溫悶熱天氣回歸，降雨明顯趨緩。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：水氣越來越少 雨勢逐漸趨緩

▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）

一周天氣：周四放晴 端午連假高溫悶熱

中央氣象署表示，周二、周三（6月16日至6月17日）西南風影響，各地仍有雨勢，周四（6月18日）全台降雨趨緩，氣溫一路飆升至30度，局部地區35度，端午連假，（6月19日至6月21日）主要只剩午後雷陣雨為主。6月16日今天的天氣，氣象署指出，鋒面逐漸遠離臺灣北部海面，西南風稍減弱，降雨較為趨緩但水氣仍多，中南部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。溫度方面，各地夜晚及清晨低溫約24到26度，白天高溫約29至31度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部環境部提及，鋒面逐漸遠離及西南風影響，環境風場為西南風，竹苗以南擴散條件佳，北部位於下風處，稍有利污染物累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。6月17日明天的天氣，氣象署說明，鋒面逐漸遠離及西南風漸弱，水氣逐日減少、氣溫逐日上升，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。氣象署提醒，周四受到太平洋高壓向西延伸的影響，全台天氣恢復多雲到晴，一直到端午連假期間，中南部沿海在清晨偶有零星降雨，午後中部以北、宜蘭、山區有局部短暫陣雨，不過整體而言，端午連假算是適合安排戶外活動。氣溫方面，周二各地白天高溫普遍在30度以下，隨著降雨減少，周三全台高溫將回升至30度，周四之後各地高溫普遍突破31度，天氣轉為悶熱，中南部在沒有下雨的情況下，高溫達33度以上，局部近山區有機會來到35度。