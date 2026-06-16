中央氣象署表示，周二、周三（6月16日至6月17日）西南風影響，各地仍有雨勢，周四（6月18日）全台降雨趨緩，氣溫一路飆升至30度，局部地區35度，端午連假，（6月19日至6月21日）主要只剩午後雷陣雨為主。
今天天氣：水氣仍多 南臺灣局部大雨
6月16日今天的天氣，氣象署指出，鋒面逐漸遠離臺灣北部海面，西南風稍減弱，降雨較為趨緩但水氣仍多，中南部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。
溫度方面，各地夜晚及清晨低溫約24到26度，白天高溫約29至31度。
今天空氣品質
良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
普通：北部
環境部提及，鋒面逐漸遠離及西南風影響，環境風場為西南風，竹苗以南擴散條件佳，北部位於下風處，稍有利污染物累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。
明天天氣：水氣越來越少 雨勢逐漸趨緩
6月17日明天的天氣，氣象署說明，鋒面逐漸遠離及西南風漸弱，水氣逐日減少、氣溫逐日上升，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。
一周天氣：周四放晴 端午連假高溫悶熱
氣象署提醒，周四受到太平洋高壓向西延伸的影響，全台天氣恢復多雲到晴，一直到端午連假期間，中南部沿海在清晨偶有零星降雨，午後中部以北、宜蘭、山區有局部短暫陣雨，不過整體而言，端午連假算是適合安排戶外活動。
氣溫方面，周二各地白天高溫普遍在30度以下，隨著降雨減少，周三全台高溫將回升至30度，周四之後各地高溫普遍突破31度，天氣轉為悶熱，中南部在沒有下雨的情況下，高溫達33度以上，局部近山區有機會來到35度。
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6月16日今天的天氣，氣象署指出，鋒面逐漸遠離臺灣北部海面，西南風稍減弱，降雨較為趨緩但水氣仍多，中南部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。
溫度方面，各地夜晚及清晨低溫約24到26度，白天高溫約29至31度。
良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
普通：北部
環境部提及，鋒面逐漸遠離及西南風影響，環境風場為西南風，竹苗以南擴散條件佳，北部位於下風處，稍有利污染物累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。
明天天氣：水氣越來越少 雨勢逐漸趨緩
6月17日明天的天氣，氣象署說明，鋒面逐漸遠離及西南風漸弱，水氣逐日減少、氣溫逐日上升，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。
氣象署提醒，周四受到太平洋高壓向西延伸的影響，全台天氣恢復多雲到晴，一直到端午連假期間，中南部沿海在清晨偶有零星降雨，午後中部以北、宜蘭、山區有局部短暫陣雨，不過整體而言，端午連假算是適合安排戶外活動。
氣溫方面，周二各地白天高溫普遍在30度以下，隨著降雨減少，周三全台高溫將回升至30度，周四之後各地高溫普遍突破31度，天氣轉為悶熱，中南部在沒有下雨的情況下，高溫達33度以上，局部近山區有機會來到35度。