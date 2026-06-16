2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）H組賽事今（16）日開踢，首戰就爆出大冷門！人口僅55萬人的維德角以0：0逼平「無敵艦隊」西班牙，隊史首戰就驚奇拿下1分積分。其中，40歲守護神沃齊尼亞（Vozinha）憑藉單場7次關鍵撲救獲選為單場MVP。西班牙媒體《阿斯報》賽後特別撰文報導，指出沃齊尼亞目前身價估計僅5萬歐元（約新台幣182萬元），且職業生涯從未效力過任何歐洲傳統豪門，如今卻成為全西班牙的眼中釘。
西媒推估沃齊尼亞身價僅5萬歐元 世界盃前剛離開俱樂部
世界盃「新同學」維德角此役踢平西班牙，寫下賽事歷史上最大的爆冷之一。陣中門將沃齊尼亞更是一戰成名，隻手擋住無敵艦隊的猛攻，成為維德角全身而退的最大功臣。《阿斯報》指出，沃齊尼亞在來到本屆世界盃時，其實是處於「無球可踢」的自由球員狀態。
他在不久前剛告別葡萄牙乙級聯賽的沙維什（GD Chaves）俱樂部，儘管未來動向未明，甚至職業生涯的終點可能早已寫好，但這完全沒有妨礙他成為西班牙隊的夢魘。在沃齊尼亞的職業生涯中，從未出現過一線豪門的身影，但他卻闖蕩過維德角、安哥拉、葡萄牙、賽普勒斯、斯洛伐克等無數個國家的聯賽，這些浪人歷練，最終幫助他成為國家隊在世界盃初登場的先發門將。
從來沒踢過歐洲一線球隊 沃齊尼亞一戰成名
在沙維什俱樂部時期，沃齊尼亞甚至稱不上是絕對的先發主力，在24場聯賽中他僅出場19次，其中有14場是在板凳席上度過的。不過，沃齊尼亞在維德角國家隊的先發地位從未受到質疑，自2012年9月8日國家隊首秀以來，已經為維德角出戰了89場比賽。
此役交手西班牙，沃齊尼亞注定將永遠留在世界盃歷史的記憶中，全場7次撲救，也贏得了此役的MVP，極有可能成為他職業生涯中最美好的回憶。賽後沃齊尼亞表示，「我感到無比自豪。對我來說，能代表我熱愛的國家是一種至高無上的榮耀。我們的資格賽晉級之路非常艱難，如今能與西班牙同台競技，夢想終於實現了。我為所有參與其中的人感到驕傲，我們所有的努力都是為了這樣的時刻。」
沃齊尼亞感性告白，「我今年40歲了，直到25歲才簽下第一份職業球員合約，今天這場比賽對我而言，就是最好的獎勵。」
沃齊尼亞成本屆世界盃最高齡守門員 超越庫拉索羅姆
這場史詩級的表現，讓沃齊尼亞成為世界盃史上少數能以「40歲以上」達成如此多撲救次數的門將。在此之前，只有北愛爾蘭傳奇門將詹寧斯（Pat Jennings）在1986年墨西哥世界盃以41 歲高齡對陣巴西時，曾繳出過類似的神勇表現。
此外，沃齊尼亞以40歲又12天之齡，超越庫拉索羅姆（Eloy Room）的37歲又182天，成為世界盃史上年紀第2大的「初登場」守門員，僅次於埃及傳奇門將哈達里（Essam El Hadary）保有的45 歲又161天最老紀錄。
我是廣告 請繼續往下閱讀
世界盃「新同學」維德角此役踢平西班牙，寫下賽事歷史上最大的爆冷之一。陣中門將沃齊尼亞更是一戰成名，隻手擋住無敵艦隊的猛攻，成為維德角全身而退的最大功臣。《阿斯報》指出，沃齊尼亞在來到本屆世界盃時，其實是處於「無球可踢」的自由球員狀態。
他在不久前剛告別葡萄牙乙級聯賽的沙維什（GD Chaves）俱樂部，儘管未來動向未明，甚至職業生涯的終點可能早已寫好，但這完全沒有妨礙他成為西班牙隊的夢魘。在沃齊尼亞的職業生涯中，從未出現過一線豪門的身影，但他卻闖蕩過維德角、安哥拉、葡萄牙、賽普勒斯、斯洛伐克等無數個國家的聯賽，這些浪人歷練，最終幫助他成為國家隊在世界盃初登場的先發門將。
在沙維什俱樂部時期，沃齊尼亞甚至稱不上是絕對的先發主力，在24場聯賽中他僅出場19次，其中有14場是在板凳席上度過的。不過，沃齊尼亞在維德角國家隊的先發地位從未受到質疑，自2012年9月8日國家隊首秀以來，已經為維德角出戰了89場比賽。
此役交手西班牙，沃齊尼亞注定將永遠留在世界盃歷史的記憶中，全場7次撲救，也贏得了此役的MVP，極有可能成為他職業生涯中最美好的回憶。賽後沃齊尼亞表示，「我感到無比自豪。對我來說，能代表我熱愛的國家是一種至高無上的榮耀。我們的資格賽晉級之路非常艱難，如今能與西班牙同台競技，夢想終於實現了。我為所有參與其中的人感到驕傲，我們所有的努力都是為了這樣的時刻。」
沃齊尼亞感性告白，「我今年40歲了，直到25歲才簽下第一份職業球員合約，今天這場比賽對我而言，就是最好的獎勵。」
這場史詩級的表現，讓沃齊尼亞成為世界盃史上少數能以「40歲以上」達成如此多撲救次數的門將。在此之前，只有北愛爾蘭傳奇門將詹寧斯（Pat Jennings）在1986年墨西哥世界盃以41 歲高齡對陣巴西時，曾繳出過類似的神勇表現。
此外，沃齊尼亞以40歲又12天之齡，超越庫拉索羅姆（Eloy Room）的37歲又182天，成為世界盃史上年紀第2大的「初登場」守門員，僅次於埃及傳奇門將哈達里（Essam El Hadary）保有的45 歲又161天最老紀錄。
更多「2026世界盃」相關新聞。