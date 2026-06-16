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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）H組賽事今（16）日開踢，奪冠熱門「無敵艦隊」首戰交手「新同學」維德角，這個人口僅55萬人的西非小國，今日正式亮相，參賽球衣也受到討論，維德角不論主、客場，球衣上隱藏著特別量身打造的幾何三角形圖騰，勾勒出連結該國境內「各個島嶼的空中飛行航線」。這項致敬設計旨在不遺漏任何一個組成這個獨特群島的島嶼，從布拉瓦島（Brava）、薩爾島（Sal）一直到聖安唐島（Santo Antao），全都包含其中。近年來，各隊與國家隊越來越流行採用奇特的圖形或圖騰，來向自身的歷史致敬。這一次，維德角不論是主場還是客場球衣，都選擇了幾何圖形，模擬出一種極具特色的近似三角形圖案。維德角的國家隊球衣上，隱藏著特別量身打造的幾何三角形圖騰。這個圖案覆蓋了整件球衣，以一種奇特的方式，勾勒出連結該國境內「各個島嶼的空中飛行航線」。透過這樣的方式，維德角在對陣西班牙的世界盃歷史初登場中，融入了自己國家的歷史背景。這項致敬設計旨在不遺漏任何一個組成這個獨特群島的島嶼，從布拉瓦島（Brava）、薩爾島（Sal）一直到聖安唐島（Santo Antao），全都包含其中。維德角全名為維德角共和國，是位於非洲西岸的大西洋島國，官方語言是葡萄牙語，獨立前是葡萄牙的殖民地，國名「維德角」在葡萄牙語意為「綠角」，1975年獲得獨立，目前國內人口約55萬，國土面積約4033平方公里。去年10月底的世界盃非洲區資格賽中，以3：0擊敗史瓦帝尼，成功晉級隊史首次世界盃會內賽，成為足壇的一大驚喜。值得一提的是，維德角的此次晉級，讓他們成為繼2018年冰島後，人口規模第二小的世界盃參賽國，也刷新了世界盃歷史上最小國土面積參賽國的紀錄。